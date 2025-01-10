У Дію додали фото і відео фіксацію до штрафів за порушення ПДР

Повідомлення про штрафи у Дії. Фото: РБК-Україна

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що у додаток "Дія" тепер почнуть приходити фото- та відеофіксації порушень водіями правил дорожнього руху. Раніше інформація про порушення містила лише текстову інформацію.

Інформація про це була розміщена на сайті МВС у п'ятницю, 10 січня.

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Фіксація порушення ПДР в "Дії"

"У "Дії" додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації. Раніше інформація про порушення містила лише текстові дані, а тепер включає візуальні матеріали", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що штрафи можна оплачувати карткою або через мобільні платіжні системи.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький зазначив, що перевірити наявність штрафів можна на вебпорталі МВС, Порталі "Дія", Кабінеті водія, застосунках "Дія" та "Штрафи ПДР".

Білошицький також нагадав, що фактом порушення ПДР є перевищення встановлених обмежень швидкості руху автомобілів більш як на 20 км/год.

Розмір штрафу коливається в наступних межах:

340 грн — у разі перевищення більш як на 20 км/год;

1700 грн — у разі перевищення більш як на 50 км/год.

Також правоохоронець нагадав, що штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено протягом десяти банківських днів з моменту отримання постанови.

Фото і відеофіксація через дію. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що громадянин, який досягнув віку військовозобов’язаного, тобто 25 років, має оформити новий військово-обліковий документ. Теоретично він може спробувати зробити це дистанційно, не відвідуючи ТЦК, за допомогою порталу "Дія".

Нагадуємо, керівники та уповноважені особи компаній тепер можуть онлайн анулювати бронювання військовозобов’язаних працівників на порталі "Дія". На результат чекати потрібно близько доби.