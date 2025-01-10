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В Дію внесли изменения по фиксации штрафов за нарушение ПДД

10 января 2025 18:59
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Действие добавили фото и видео фиксацию к штрафам за нарушение ПДД
Сообщения о штрафах в Дії. Фото: РБК-Украина
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в приложение "Дія" теперь начнут приходить фото- и видеофиксации нарушений водителями правил дорожного движения. Ранее информация о нарушении содержала только текстовую информацию.

Информация об этом была размещена на сайте МВД в пятницу, 10 января.

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"В "Дії" добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации. Ранее информация о нарушении содержала только текстовые данные, а теперь включает визуальные материалы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что штрафы можно оплачивать картой или через мобильные платежные системы.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий отметил, что проверить наличие штрафов можно на вебпортале МВД, Портале "Дія", Кабинете водителя, приложениях "Дія" и "Штрафи ПДР".

Белошицкий также напомнил, что фактом нарушения ПДД является превышение установленных ограничений скорости движения автомобилей более чем на 20 км/ч.

Размер штрафа колеблется в следующих пределах:

  • 340 грн — в случае превышения более чем на 20 км/ч;
  • 1700 грн — в случае превышения более чем на 50 км/ч.

Также правоохранитель напомнил, что штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение десяти банковских дней с момента получения постановления.

фото и видео фиксация через действие
Фото и видеозапись через "Дію". Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что гражданин, достигший возраста военнообязанного, то есть 25 лет, должен оформить новый военно-учетный документ. Теоретически он может попытаться сделать это дистанционно, не посещая ТЦК с помощью портала "Дія".

Напомним, руководители и уполномоченные лица компаний теперь могут онлайн аннулировать бронирование военнообязанных работников на портале "Дія". Результата ждать нужно около суток.

МВД Дия полиция штраф приложение

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