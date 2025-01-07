Оформлення ВОД в Дії онлайн - коли звертатися в ТЦК

Портал "Дія". Фото: nachasi.com

Громадянин, який досягнув віку військовозобов’язаного, тобто 25 років, має оформити новий військово-обліковий документ. Теоретично він може спробувати зробити це дистанційно, не відвідуючи ТЦК, за допомогою порталу "Дія".

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Оформлення е-ВОД через "Дію"

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він після досягнення 25-річного віку оформити електронний військово-обліковий документ дистанційно, через державний портал "Дія".

"Це як лотерея. Дуже часто е-ВОД формується на підставі приписного, але як буде у Вашому випадку — невідомо", — підкреслив юрист Владислав Дерій.

Що є головним фактором

Інші юристи пояснили, від чого залежить можливість оформлення військово-облікового документа через "Дію".

Адвокат Євген Александрович наголосив: "Все залежить від ТЦК, який повинен був внести дані до реєстру "Оберіг".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли треба міняти приписне на новий військово-обліковий документ.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з українців мав терміново замінити військово-обліковий документ.