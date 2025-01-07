Оформление ВОД в Дії онлайн - когда обращаться в ТЦК

Портал "Дія". Фото: nachasi.com

Гражданин, достигший возраста военнообязанного, то есть 25 лет, должен оформить новый военно-учетный документ. Теоретически он может попробовать сделать это дистанционно, не посещая ТЦК, с помощью портала "Дія".

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Оформление е-ВУД через "Дію"

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он после достижения 25-летнего возраста оформить электронный военно-учетный документ дистанционно, через государственный портал "Дія".

"Это как лотерея. Очень часто е-ВУД формируется на основании приписного, но как будет в Вашем случае — неизвестно", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.

Что является главным фактором

Другие юристы объяснили, от чего зависит возможность оформления военно-учетного документа через "Дію".

Адвокат Евгений Александрович подчеркнул: "Все зависит от ТЦК, который должен был внести данные в реестр "Оберіг".

Все зависит от ТЦК, который должен был внести данные в реестр "Оберіг".

Напомним, мы ранее писали о том, когда надо менять приписное на новый военно-учетный документ.

Добавим, мы сообщали о том, кто из украинцев должен был срочно заменить военно-учетный документ.