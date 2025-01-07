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Е-ВУД через "Дію" с приписным — что говорят в ТЦК

7 января 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оформление ВОД в Дії онлайн - когда обращаться в ТЦК
Портал "Дія". Фото: nachasi.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Гражданин, достигший возраста военнообязанного, то есть 25 лет, должен оформить новый военно-учетный документ. Теоретически он может попробовать сделать это дистанционно, не посещая ТЦК, с помощью портала "Дія".

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он после достижения 25-летнего возраста оформить электронный военно-учетный документ дистанционно, через государственный портал "Дія".

"Это как лотерея. Очень часто е-ВУД формируется на основании приписного, но как будет в Вашем случае — неизвестно", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.

Что является главным фактором

Другие юристы объяснили, от чего зависит возможность оформления военно-учетного документа через "Дію".

Адвокат Евгений Александрович подчеркнул: "Все зависит от ТЦК, который должен был внести данные в реестр "Оберіг".

Все зависит от ТЦК, который должен был внести данные в реестр "Оберіг".

Напомним, мы ранее писали о том, когда надо менять приписное на новый военно-учетный документ.

Добавим, мы сообщали о том, кто из украинцев должен был срочно заменить военно-учетный документ.

Дия ТЦК и СП военнообязанные приписное удостоверение военно-учетный документ

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00:19 Сколько украинцев из ТОТ вступили в армию РФ в 2024 году

00:02 Сикорский заявил, что на Европу могут давить ради соглашения с РФ

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23:56 Чернышов назвал, сколько украинцев находится за границей

23:37 Оппозиция в Грузии устроила Рождественское шествие — подробности

23:30 В Генштабе назвали потери россиян с начала операции на Курщине

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