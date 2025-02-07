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Продать авто можно через Дію — как это работает

7 февраля 2025 15:20
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Продать автомобиль можно через Дию
"Дія" в смартфоне. Фото: Економічна правда
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

С сегодняшнего дня есть возможность продать автомобиль через "Дію" и AUTO.RIA. Онлайн-переоформление позволяет оформить сделку без очередей, бумажной волокиты и посредников.

Об этом сообщили в "Діє" в пятницу, 7 февраля.

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Сообщается, что процесс проходит быстро, безопасно и официально. Продавец и покупатель сами договариваются о передаче ключей и средств.

продаж через Дію
Сервис по продаже автомобиля. Фото: Дія

Как продать авто через "Дію" и AUTO.RIA:

  • Выбрать опцию "Перерегистрировать ТС через Дію" на платформе AUTO.RIA;
  • Нажать "Переоформить в Дії" и перейти к пошаговой инструкции;
  • Перейти в приложение "Дія", где необходимо заполнить все необходимые данные;
  • Отправить покупателю запрос на продажу транспортного средства;
  • Автоматически проверить договор и подтвердить его с помощью Дія.Підпису.
продаж автомобіля
Объявление в "Дія". Фото: скриншот

Что еще можно сделать в "Дія":

  • заключить договор купли-продажи;
  • выбрать номерные знаки;
  • заказать техпаспорт;
  • оплатить сервисные сборы.
продаж авто
Перерегистрация через "Дію". Фото: "Дія"

Стоит отметить, что "Дія" позволяет менять владельца только для одного автомобиля в год. Таким образом перекупы не могут массово использовать сервис для перепродажи автомобилей.

Также мы писали, что гражданин может оформить бронирование от мобилизации через портал "Дія". После этого посещать территориальный центр комплектования нет необходимости.

Кроме того, в приложение "Дія" вернули актовые записи о рождении, браке, разводе и смене имени.

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