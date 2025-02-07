Продать автомобиль можно через Дию

"Дія" в смартфоне. Фото: Економічна правда

С сегодняшнего дня есть возможность продать автомобиль через "Дію" и AUTO.RIA. Онлайн-переоформление позволяет оформить сделку без очередей, бумажной волокиты и посредников.

Об этом сообщили в "Діє" в пятницу, 7 февраля.

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Сообщается, что процесс проходит быстро, безопасно и официально. Продавец и покупатель сами договариваются о передаче ключей и средств.

Сервис по продаже автомобиля. Фото: Дія

Как продать авто через "Дію" и AUTO.RIA:

Выбрать опцию "Перерегистрировать ТС через Дію" на платформе AUTO.RIA;

Нажать "Переоформить в Дії" и перейти к пошаговой инструкции;

Перейти в приложение "Дія", где необходимо заполнить все необходимые данные;

Отправить покупателю запрос на продажу транспортного средства;

Автоматически проверить договор и подтвердить его с помощью Дія.Підпису.

Объявление в "Дія". Фото: скриншот

Что еще можно сделать в "Дія":

заключить договор купли-продажи;

выбрать номерные знаки;

заказать техпаспорт;

оплатить сервисные сборы.

Перерегистрация через "Дію". Фото: "Дія"

Стоит отметить, что "Дія" позволяет менять владельца только для одного автомобиля в год. Таким образом перекупы не могут массово использовать сервис для перепродажи автомобилей.

Также мы писали, что гражданин может оформить бронирование от мобилизации через портал "Дія". После этого посещать территориальный центр комплектования нет необходимости.

Кроме того, в приложение "Дія" вернули актовые записи о рождении, браке, разводе и смене имени.