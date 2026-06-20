Повернення кнопкових телефонів: чому варто перейти на них

Кнопкові телефони. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Смартфон давно став головним пристроєм на кожен день, але разом із ним з'явилася й постійна втома від стрічок, сповіщень і нескінченного онлайну. Саме тому кнопкові телефони знову можуть стати варіантом для тих, хто хоче менше залежати від екрана, але не готовий повністю відмовлятися від зв'язку.

Про те, чому варто перейти на кнопковий телефон у 2026 році, пише редакція Новини.LIVE.

Довше працює без зарядки

Одна з головних переваг кнопкових телефонів — тривала автономність. Вони не мають великих дисплеїв із високою частотою оновлення та важкого програмного забезпечення, тому витрачають значно менше енергії.

Час роботи залежить від конкретної моделі, але багато таких пристроїв можуть протриматися близько тижня без підзарядки.

Навіть якщо батарея в кнопковому телефоні має меншу місткість, ніж у смартфона, економне споживання енергії дозволяє заряджати його рідше.

Займає менше місця

Великі смартфони не завжди зручно носити з собою. Вони можуть погано поміщатися в кишені, через що доводиться підбирати одяг із просторішими кишенями.

Компактний кнопковий телефон розв'язує цю проблему. Його легше брати на пробіжку, тримати в руці й використовувати однією рукою.

Завдяки невеликим розмірам такий пристрій не створює дискомфорту й підходить для різних умов використання.

Менше відстежує активність

Власники смартфонів часто помічають, що після розмов про певні речі схожа реклама з'являється у застосунках. Це пов'язують із тим, що смартфони активно збирають дані про вподобання користувачів.

Кнопкові телефони на Android можуть підтримувати WhatsApp, Messenger та інші застосунки великих компаній, тому говорити про повну приватність не варто. Втім, такі пристрої не мають такого широкого набору інструментів для стеження за розташуванням, історією покупок або контентом, який переглядає користувач.

Саме тому кнопковий телефон може розповідати про свого власника значно менше, ніж сучасний смартфон.

Раніше Новини.LIVE писали, що на екрані смартфона іноді з'являється маленька кольорова крапка, яку легко не помітити або проігнорувати. Насправді саме вона може підказати, що певний застосунок отримав доступ до камери, мікрофона чи іншого чутливого сенсора.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфон, як і інші електронні пристрої, потребує періодичного повного вимкнення. Фахівці радять робити це хоча б раз на тиждень, незалежно від того, чи користувач має Android-пристрій, чи iPhone.