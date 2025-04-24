Кеті Перрі пошкодувала про космічний політ — чому її засудили у мережі

Кеті Перрі на борту капсули Blue Origin. Фото: скриншот/YouTube

Минулого тижня, 14 квітня, співачка Кеті Перрі піднялася на край космосу в капсулі New Shepard компанії Blue Origin разом із кількома мільярдерами-пасажирами. Політ, розрахований як ефектна PR-акція, обернувся хвилею критики, і тепер, за даними інсайдерів, артистка розмірковує, чи варто було так широко висвітлювати цю подію.

Про це пише Futurism.

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У мережі Перрі висміяли за спробу представити приватний туризм у стратосферу як перемогу жінок у космосі й крок на благо Землі. Коментатори нагадали, що цього року NASA, під тиском адміністрації Дональда Трампа, видаляє згадки про різноманіття та жіноче лідерство зі своїх сайтів — тему, яку співачка оминула. Екологи ж зауважили, що, хоча капсула викидає переважно водяну пару, її частинки можуть шкодити стратосфері та руйнувати озоновий шар.

За відомостями Daily Mail, сама Перрі не жалкує, що побувала в космосі, але шкодує через публічний спектакль. Джерело зазначило, що артистка воліла б ніколи не показувати запис із салону капсули й пожалкувала про символічну ромашку, яку взяла з собою на честь чотирирічної доньки.

Критику підхопили знаменитості. Акторка Олівія Вайлд запитала, яку користь людству дає такий політ, а модель Емілі Ратаковскі назвала задум "поза межами пародії". Навіть акаунт мережі швидкого харчування Wendy's у X (колишньому Twitter) пожартував, що варто відправити її назад. Цей допис, за словами джерела People, став останньою краплею.

Can we send her back — Wendy’s (@Wendys) April 15, 2025

Додаткову гостроту події надала реакція давньої суперниці Перрі — співачки Кеші Сібер, яка опублікувала фото з горнятком Wendy's. Фанати пригадали, що Перрі співпрацювала з продюсером Dr. Luke, якого Кеша звинувачувала в насильстві.

Попри критику, Blue Origin просуває суборбітальні тури як крок до демократизації космосу. Однак історія Кеті Перрі показує: коли заради яскравої картинки ігнорується суспільний контекст, навіть "політ мрії" може закінчитися жорстким фіаско в публічному просторі.

Нагадаємо, компанія Blue Origin, власником якої є глава Amazon Джефф Безос, вперше успішно вивела ракету New Glenn на орбіту Землі. Таким кроком компанія прагне скласти конкуренцію SpaceX Ілона Маска.

Також ми писали, що Ілон Маск офіційно підтвердив, що першими, хто побуває на Марсі, — людиноподібні роботи Tesla Optimus. За його планом, перші роботи вирушать на Червону планету на борту корабля SpaceX вже наприкінці 2026 року.