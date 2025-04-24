Кэти Перри пожалела о космическом полете — почему ее осудили в сети

Кэти Перри на борту капсулы Blue Origin. Фото: скриншот/YouTube

На прошлой неделе, 14 апреля, певица Кэти Перри поднялась на край космоса в капсуле New Shepard компании Blue Origin вместе с несколькими миллиардерами-пассажирами. Полет, рассчитанный как эффектная PR-акция, обернулся волной критики, и теперь, по данным инсайдеров, артистка размышляет, стоило ли так широко освещать это событие.

Об этом пишет Futurism.

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В сети Перри высмеяли за попытку представить частный туризм в стратосферу как победу женщин в космосе и шаг на благо Земли. Комментаторы напомнили, что в этом году NASA, под давлением администрации Дональда Трампа, удаляет упоминания о многообразии и женском лидерстве со своих сайтов — тему, которую певица обошла. Экологи отметили, что, хотя капсула выбрасывает преимущественно водяной пар, ее частицы могут вредить стратосфере и разрушать озоновый слой.

По сведениям Daily Mail, сама Перри не жалеет, что побывала в космосе, но жалеет из-за публичного спектакля. Источник отметил, что артистка предпочла бы никогда не показывать запись из салона капсулы и пожалела о символической ромашке, которую взяла с собой в честь четырехлетней дочери.

Критику подхватили знаменитости. Актриса Оливия Уайлд спросила, какую пользу человечеству дает такой полет, а модель Эмили Ратаковски назвала замысел "за пределами пародии". Даже аккаунт сети быстрого питания Wendy's в X (бывшем Twitter) пошутил, что стоит отправить ее обратно. Это сообщение, по словам источника People, стало последней каплей.

Can we send her back - Wendy's (@Wendys) 15 апреля 2025 года

Дополнительную остроту событию придала реакция давней соперницы Перри — певицы Кеши Сибер, которая опубликовала фото с чашкой Wendy's. Фанаты вспомнили, что Перри сотрудничала с продюсером Dr. Luke, которого Кеша обвиняла в насилии.

Несмотря на критику, Blue Origin продвигает суборбитальные туры как шаг к демократизации космоса. Однако история Кэти Перри показывает: когда ради яркой картинки игнорируется общественный контекст, даже "полет мечты" может закончиться жестким фиаско в публичном пространстве.

Напомним, компания Blue Origin, владельцем которой является глава Amazon Джефф Безос, впервые успешно вывела ракету New Glenn на орбиту Земли. Таким шагом компания стремится составить конкуренцию SpaceX Илона Маска.

Также мы писали, что Илон Маск официально подтвердил, что первыми, кто побывает на Марсе, — человекоподобные роботы Tesla Optimus. По его плану, первые роботы отправятся на Красную планету на борту корабля SpaceX уже в конце 2026 года.