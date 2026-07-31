Які прилади в жодному разі не можна підключати через подовжувач

Мережеві подовжувачі. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Подовжувач допомагає підключити техніку там, де не вистачає стаціонарних розеток. Однак для деяких електроприладів таке підключення може створити небезпечне навантаження на кабель і контакти.

Про те, які прилади не можна підключати через подовжувач, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Чому подовжувач може бути небезпечним

Кожен подовжувач розрахований на певну максимальну потужність. Якщо сумарне навантаження перевищує допустиме значення, дроти починають нагріватися, контакти слабшають, а пластиковий корпус може плавитися.

Особливо небезпечно одночасно підключати кілька потужних приладів, користуватися дешевими або пошкодженими подовжувачами та залишати кабель змотаним у бухту.

Змотаний дріт гірше відводить тепло, тому під навантаженням може швидко перегрітися. Ризик також збільшують пошкоджена ізоляція та розхитані контакти.

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Які прилади не можна підключати через подовжувач

Електрообігрівачі споживають приблизно від 1500 до 2500 Вт, тому їх рекомендують вмикати безпосередньо в окрему настінну розетку.

Масляні радіатори та тепловентилятори також створюють значне навантаження. Особливо небезпечно залишати їх підключеними через подовжувач на ніч або без нагляду.

Пральна машина різко збільшує споживання електроенергії під час нагрівання води. Її варто підключати до окремої заземленої розетки.

Сушильна машина тривалий час працює на високій потужності та нерідко споживає більше електроенергії, ніж пральна. Звичайний побутовий подовжувач для неї не підходить.

Посудомийна машина також нагріває воду та створює значне навантаження на мережу, тому її потрібно підключати до стаціонарної розетки.

Електрочайник може споживати від 1800 до 3000 Вт. Навіть попри короткий час роботи, він здатний перевантажити подовжувач, особливо якщо одночасно ввімкнена інша техніка.

Мікрохвильова піч під час роботи може споживати понад 1200-1500 Вт. Її не слід підключати через один подовжувач разом із чайником, кавоваркою або іншим потужним приладом.

Електричні духовки та переносні електроплити належать до потужної нагрівальної техніки. Їхнє споживання може перевищувати можливості звичайних домашніх подовжувачів.

Кондиціонер у момент запуску компресора створює підвищене навантаження. Через високий пусковий струм кабель подовжувача може перегрітися.

Зварювальні апарати та потужні електроінструменти можна використовувати лише зі спеціальними силовими подовжувачами відповідного перерізу. Звичайні побутові моделі для такого обладнання не призначені.

Яку техніку можна вмикати через подовжувач

Через якісний подовжувач зазвичай можна підключати малопотужні пристрої, зокрема зарядні адаптери, настільні лампи, телевізори, ноутбуки, роутери та аудіотехніку.

Водночас потрібно враховувати сумарне споживання всіх підключених пристроїв. Воно не повинно перевищувати максимальне навантаження, вказане виробником подовжувача.

Раніше Новини.LIVE писали, що літня гроза може пошкодити побутову техніку навіть без прямого влучання блискавки в будинок. Потужний розряд здатний спричинити стрибок напруги, через який можуть вийти з ладу телевізори, холодильники, комп'ютери, роутери та інші електроприлади.

Також Новини.LIVE розповідали, що електричний чайник не потрібно від'єднувати від розетки після кожного використання. Водночас перед тривалою відсутністю вдома або сном його краще вимкнути з мережі задля додаткової безпеки.