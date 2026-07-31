Какие приборы ни в коем случае нельзя подключать через удлинитель

Сетевые удлинители. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Удлинитель помогает подключить технику там, где не хватает стационарных розеток. Однако для некоторых электроприборов такое подключение может создать опасную нагрузку на кабель и контакты.

О том, какие приборы нельзя подключать через удлинитель, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Почему удлинитель может быть опасен

Каждый удлинитель рассчитан на определенную максимальную мощность. Если суммарная нагрузка превышает допустимое значение, провода начинают нагреваться, контакты ослабевают, а пластиковый корпус может плавиться.

Особенно опасно одновременно подключать несколько мощных приборов, пользоваться дешевыми или поврежденными удлинителями и оставлять кабель смотанным в бухту.

Смотанный провод хуже отводит тепло, поэтому под нагрузкой может быстро перегреться. Риск также увеличивают поврежденная изоляция и расшатанные контакты.

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Какие приборы нельзя подключать через удлинитель

Электрообогреватели потребляют примерно от 1500 до 2500 Вт, поэтому их рекомендуется подключать непосредственно к отдельной настенной розетке.

Масляные радиаторы и тепловентиляторы также создают значительную нагрузку. Особенно опасно оставлять их подключенными через удлинитель на ночь или без присмотра.

Стиральная машина резко увеличивает потребление электроэнергии во время нагрева воды. Ее следует подключать к отдельной заземленной розетке.

Сушильная машина длительное время работает на высокой мощности и нередко потребляет больше электроэнергии, чем стиральная. Обычный бытовой удлинитель для нее не подходит.

Посудомоечная машина также нагревает воду и создает значительную нагрузку на сеть, поэтому её нужно подключать к стационарной розетке.

Электрочайник может потреблять от 1800 до 3000 Вт. Даже несмотря на короткое время работы, он способен перегрузить удлинитель, особенно если одновременно включена другая техника.

Микроволновая печь во время работы может потреблять более 1200-1500 Вт. Ее не следует подключать через один удлинитель вместе с чайником, кофеваркой или другим мощным прибором.

Электрические духовки и переносные электроплиты относятся к мощной нагревательной технике. Их потребление может превышать возможности обычных бытовых удлинителей.

Кондиционер в момент запуска компрессора создает повышенную нагрузку. Из-за высокого пускового тока кабель удлинителя может перегреться.

Сварочные аппараты и мощные электроинструменты можно использовать только со специальными силовыми удлинителями соответствующего сечения. Обычные бытовые модели для такого оборудования не предназначены.

Какую технику можно подключать через удлинитель

Через качественный удлинитель обычно можно подключать маломощные устройства, в частности зарядные адаптеры, настольные лампы, телевизоры, ноутбуки, роутеры и аудиотехнику.

При этом нужно учитывать суммарное потребление всех подключенных устройств. Оно не должно превышать максимальную нагрузку, указанную производителем удлинителя.

Ранее Новини.LIVE писали, что летняя гроза может повредить бытовую технику даже без прямого попадания молнии в дом. Мощный разряд способен вызвать скачок напряжения, из-за которого могут выйти из строя телевизоры, холодильники, компьютеры, роутеры и другие электроприборы.

Также Новини.LIVE сообщали, что электрический чайник не нужно отключать от розетки после каждого использования. В то же время перед длительным отсутствием дома или сном его лучше отключить от сети для дополнительной безопасности.