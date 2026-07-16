Оптимізація пам'яті: що видалити, щоб смартфон працював швидше

Застосунки на смартфоні. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Активне щоденне використання смартфона з часом може призвести до зниження його продуктивності. Зайві застосунки, переповнена пам'ять, накопичений кеш і застаріле програмне забезпечення здатні уповільнювати роботу пристрою.

Про те, що потрібно видалити та які дії виконати, щоб прискорити смартфон, розповідає редакція Новини.LIVE.

Видалення непотрібних застосунків

Насамперед варто переглянути список установлених програм і позбутися тих, якими ви більше не користуєтеся. Велика кількість застосунків і даних займає пам'ять та може створювати додаткове навантаження на систему.

На Android для видалення програми можна утримувати її значок і вибрати "Видалити". Також оперативну пам'ять можна очистити через розділ "Батарея та обслуговування пристрою" в налаштуваннях, перейшовши до пункту "ОЗП" та натиснувши "Очистити".

На iPhone можна видалити сам застосунок, зберігши його дані. Для цього потрібно перейти до "Параметри" — "Загальні" — "Сховище iPhone" та вибрати "Усунути програму".

Оновлення системи та застосунків

Регулярні оновлення програм та операційної системи допомагають виправляти помилки, покращувати безпеку й продуктивність пристрою.

На Android потрібно відкрити Google Play, перейти до "Керування додатками й пристроєм" — "Доступні оновлення" та натиснути "Оновити всі". Для оновлення системи слід відкрити "Оновлення ПЗ" — "Завантажити та встановити".

На iPhone оновлення системи доступне за шляхом "Параметри" — "Загальні" — "Оновлення ПЗ". Його можна встановити вручну або активувати автоматичне оновлення.

Очищення кешу та історії браузера

Кеш браузера та файли cookie поступово накопичують дані, які займають пам'ять пристрою.

На Android для очищення кешу потрібно відкрити "Налаштування", вибрати браузер, перейти до "Місце збереження" та натиснути "Очистити кеш".

Користувачі Safari на iPhone можуть перейти до "Параметри" — "Safari" — "Стерти історію і дані сайтів". У Chrome або Edge очищення виконується через меню "Конфіденційність і безпека" — "Очистити дані вебперегляду".

Перезапуск або скидання до заводських налаштувань

Якщо смартфон почав працювати повільніше, насамперед варто його перезапустити. Це може допомогти усунути тимчасові збої.

Якщо перезапуск не допомагає, можна розглянути скидання до заводських налаштувань. Така процедура видаляє всі дані з пристрою, тому перед її виконанням важливо створити резервну копію.

На Android скидання виконується через "Налаштування" — "Загальне керування" — "Скидання".

На iPhone потрібно перейти до "Параметри" — "Загальні" — "Перенести дані чи скинути iPhone" — "Стерти весь вміст і параметри".

Раніше Новини.LIVE писали, що кнопки регулювання гучності на Android-смартфонах можуть виконувати значно більше завдань, ніж просто змінювати рівень звуку. Залежно від моделі пристрою їх можна використовувати для фотографування, керування дзвінками й будильниками, швидкого запуску окремих функцій та навіть примусового перезавантаження.

Також Новини.LIVE розповідали, що пошкодити смартфон можуть не лише падіння чи подряпини. Небезпеку для пристрою іноді становлять звичайні місця, куди власники щодня кладуть його, навіть не замислюючись про можливі наслідки.