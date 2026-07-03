Одна функція Android може обмежувати швидке заряджання: як вимкнути

Зарядний пристрій та смартфон на зарядці. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Швидкий зарядний пристрій не завжди гарантує швидке заряджання смартфона. На Android швидкість може обмежувати один вимкнений перемикач у налаштуваннях батареї.

Про те, чому Android-смартфон може заряджатися повільніше навіть із потужним адаптером, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Чому потужний зарядний пристрій може не допомогти

Швидший адаптер має заряджати смартфон швидше, але іноді цього не відбувається. Автор MakeUseOf зіткнувся з такою ситуацією на Galaxy S25 Ultra: стандартний адаптер на 25 Вт і зарядний пристрій на 45 Вт давали майже однаковий результат.

В обох випадках повне заряджання тривало майже три години. Спершу він припускав, що проблема може бути в кабелі, блоці живлення або роз'ємі, але заміна аксесуарів нічого не змінила.

Як смартфон обирає швидкість заряджання

Коли телефон підключають до зарядного пристрою, він узгоджує потужність через USB Power Delivery. Смартфон і адаптер домовляються про напругу та силу струму.

Якщо швидке заряджання увімкнене, телефон може запросити повну потужність, яку підтримує сумісний адаптер. Якщо цей перемикач вимкнений, таке узгодження не відбувається, і пристрій фактично заряджається на базовому рівні.

У випадку автора смартфон отримував приблизно 15 Вт. Це стандартна швидкість заряджання, яку може забезпечувати базовий адаптер із бюджетного телефона, тому зарядка на 45 Вт залишалася здатною передавати значно більше енергії, але смартфон просто не використовував цю можливість.

Причина виявилася не в аксесуарах, а в налаштуванні швидкого заряджання.

На Samsung відкрили меню батареї та перейшли до налаштувань заряджання. Там був перемикач "Швидке заряджання", який був вимкнений. Після активації цього пункту той самий адаптер на 45 Вт почав працювати значно швидше.

Перемикач швидкого заряджання на смартфоні Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: MakeUseOf

Заряд батареї піднявся приблизно з 6-7% до 25% за десять хвилин, а за пів години смартфон мав уже понад 70%. Повне заряджання з нуля зайняло 57 хвилин замість майже трьох годин.

Чи є таке налаштування на інших Android-смартфонах

Подібний перемикач є не лише на Samsung. У смартфоні Vivo є аналогічне налаштування в меню батареї. Назва пункту та шлях до нього можуть відрізнятися залежно від виробника Android-смартфона.

Однак принцип той самий: якщо перемикач швидкого заряджання вимкнений, телефон може обмежувати потужність адаптера.

Коли швидке заряджання активне, на екрані блокування зазвичай з'являється напис "Швидке заряджання" або "Надшвидке заряджання". Якщо смартфон показує лише "Заряджання", перемикач може залишатися вимкненим або кабель не підтримує потрібну потужність.

Раніше Новини.LIVE писали, що зарядний пристрій смартфона може нагріватися під час роботи, і це не завжди свідчить про поломку. Однак якщо блок живлення стає настільки гарячим, що до нього важко торкатися, це вже може бути небезпечним сигналом і приводом припинити його використання.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфон може швидко втрачати заряд не лише через старий акумулятор або активні застосунки. На ресурс батареї впливає й те, коли саме користувач ставить телефон на заряджання та наскільки часто доводить його до критично низького рівня.