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Головна Технології Один прилад "мотає" світло, як 65 холодильників: що варто перевірити

Один прилад "мотає" світло, як 65 холодильників: що варто перевірити

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 14:24
Яку температуру виставити на бойлері, щоб менше платити за світло
Гроші на рахунках за комунальні послуги та водонагрівач у магазині. Фото: УНІАН, кадр з відео/YouTube. Колаж: Новини.LIVE

Якщо рахунки за електроенергію раптом зросли, а нової техніки вдома не з'явилося, причина може бути в бойлері. Неправильне налаштування температури змушує його споживати значно більше світла, ніж потрібно.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на РадіоТрек.

Чому бойлер витрачає багато електроенергії

Бойлер для нагріву води може "з'їдати" електроенергію, як кілька десятків холодильників. Особливо це помітно, якщо він постійно підтримує занадто високу температуру.

Коли на бойлері встановлено 70-80°C, часто позначені як режим "III", пристрій частіше вмикається, щоб підтримувати майже окріп. Це відбувається навіть тоді, коли водою фактично не користуються.

На витрати електроенергії впливає і стан самого бойлера. Чим він старіший і чим більше накипу накопичилося на ТЕНах, тим довше пристрій гріє воду. У результаті бойлер працює довше, а лічильник електроенергії продовжує активно крутитися.

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Яку температуру краще виставити

Оптимальна температура для економії та комфортного душу — 50-55°C. На деяких бойлерах це може бути режим "е" або "І".

Таке налаштування допоможе зменшити рахунки за електроенергію і водночас продовжити строк служби техніки.

Раніше Новини.LIVE писали, що водень давно називають одним із можливих рішень для енергетики майбутнього, але тепер ця ідея вийшла за межі теорії. В Іспанії великий двигун уперше зміг працювати на 100% чистому водні та подавати електроенергію до національної мережі.

Також Новини.LIVE розповідали, що гнучкі сонячні панелі дедалі частіше використовують у кемперах, човнах, на автопричепах і невеликих автономних об'єктах. Вони легші і зручніші за класичні сонячні батареї, однак мають важливі обмеження, які варто враховувати перед встановленням.

електроенергія корисні поради бойлер
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
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