Microsoft відключить Outlook Lite на Android 25 травня 2026 року

Застосунок Microsoft Outlook на екрані смартфона.

Microsoft остаточно припинить роботу Outlook Lite на Android 25 травня 2026 року. Після цієї дати застосунок ще може запускатися, але доступ до пошти, навігація та основні функції більше не працюватимуть, тому користувачів переводять на стандартний Outlook Mobile.

Чому Outlook Lite для Android повністю виводять з ринку

Outlook Lite був спрощеною версією поштового клієнта Microsoft для Android, орієнтованою насамперед на менш потужні смартфони. Нові встановлення цього застосунку фактично зупинили ще раніше, а тепер компанія назвала і фінальну дату повного відключення — 25 травня 2026 року.

Microsoft ще восени 2025 року попереджала, що Outlook Lite почнуть згортати з 6 жовтня 2025 року, а чинні користувачі зможуть користуватися ним лише обмежений час до повного завершення підтримки. У довідкових матеріалах компанія прямо рекомендує переходити на Outlook Mobile як на основний мобільний клієнт.

Після 25 травня Outlook Lite не видалятиме облікові записи сам по собі, однак користуватися ним нормально вже не вийде. За даними профільних видань, поштові скриньки в застосунку стануть недоступними, а внутрішня навігація та інші функції перестануть працювати належним чином.

Для користувачів це означає просту річ: навіть якщо іконка Outlook Lite залишиться на телефоні, фактично застосунок перетвориться на неробочий. Саме тому Microsoft вже зараз спрямовує людей до повної версії Outlook Mobile через Play Store, а в самому Lite-додатку доступна кнопка переходу на новий варіант.

Після відключення Outlook Lite єдиною стандартною версією Outlook для мобільних платформ залишиться Outlook Mobile, який Microsoft розвиває і для Android, і для iOS. У компанії наголошують, що після входу в новий застосунок користувачі зможуть і далі бачити свої листи, події календаря та вкладення.

Такий крок фактично означає консолідацію всієї мобільної пошти Microsoft в одному продукті. Для компанії це спрощує підтримку та оновлення, а для користувачів — прибирає альтернативну "полегшену" гілку, яка існувала лише на Android.

Оскільки Outlook Lite створювали саме для бюджетніших або менш потужних пристроїв, найбільш відчутно зміна зачепить тих користувачів, які обирали цей застосунок через його легкість. Саме для них перехід на повний Outlook Mobile може стати менш комфортним, хоча іншого офіційного варіанта Microsoft більше не залишає.

