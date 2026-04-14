Microsoft отключит Outlook Lite на Android 25 мая 2026 года

Приложение Microsoft Outlook на экране смартфона.

Microsoft окончательно прекратит работу Outlook Lite на Android 25 мая 2026 года. После этой даты приложение еще может запускаться, но доступ к почте, навигация и основные функции больше не будут работать, поэтому пользователей переводят на стандартный Outlook Mobile.

Почему Outlook Lite для Android полностью выводят с рынка

Outlook Lite был упрощенной версией почтового клиента Microsoft для Android, ориентированной прежде всего на менее мощные смартфоны. Новые установки этого приложения фактически остановили еще раньше, а теперь компания назвала и финальную дату полного отключения — 25 мая 2026 года.

Microsoft еще осенью 2025 года предупреждала, что Outlook Lite начнут сворачивать с 6 октября 2025 года, а действующие пользователи смогут пользоваться им лишь ограниченное время до полного завершения поддержки. В справочных материалах компания прямо рекомендует переходить на Outlook Mobile как на основной мобильный клиент.

После 25 мая Outlook Lite не будет удалять учетные записи сам по себе, однако пользоваться им нормально уже не получится. По данным профильных изданий, почтовые ящики в приложении станут недоступными, а внутренняя навигация и другие функции перестанут работать должным образом.

Читайте также:

Для пользователей это означает простую вещь: даже если иконка Outlook Lite останется на телефоне, фактически приложение превратится в нерабочее. Именно поэтому Microsoft уже сейчас направляет людей к полной версии Outlook Mobile через Play Store, а в самом Lite-приложении доступна кнопка перехода на новый вариант.

После отключения Outlook Lite единственной стандартной версией Outlook для мобильных платформ останется Outlook Mobile, который Microsoft развивает и для Android, и для iOS. В компании отмечают, что после входа в новое приложение пользователи смогут и дальше видеть свои письма, события календаря и вложения.

Такой шаг фактически означает консолидацию всей мобильной почты Microsoft в одном продукте. Для компании это упрощает поддержку и обновления, а для пользователей — убирает альтернативную "облегченную" ветку, которая существовала только на Android.

Поскольку Outlook Lite создавали именно для бюджетных или менее мощных устройств, наиболее ощутимо изменение затронет тех пользователей, которые выбирали это приложение из-за его легкости. Именно для них переход на полный Outlook Mobile может стать менее комфортным, хотя другого официального варианта Microsoft больше не оставляет.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже самые современные ИИ-чат-боты заметно теряют надежность в длинных диалогах, хотя в коротких запросах часто демонстрируют очень высокие результаты. Совместное исследование Microsoft Research и Salesforce, основанное более чем на 200 тысячах разговоров, показало, что при многошаговом взаимодействии количество сбоев и ошибок резко возрастает.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в предыдущих сборках Windows 11 для участников канала Release Preview появилась встроенная возможность запускать тест скорости интернет-соединения прямо из панели задач. Эта функция работает без сторонних утилит и открывает проверку в браузере, который установлен в системе по умолчанию.