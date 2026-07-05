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Головна Технології Не викидайте старий роутер: як його можна використовувати

Не викидайте старий роутер: як його можна використовувати

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 16:32
Як перетворити старий роутер на підсилювач Wi-Fi: прості способи
Wi-Fi-роутер та інтернет-кабелі. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Старий Wi-Fi-роутер не обов'язково викидати після купівлі нового. Його можна перетворити на підсилювач сигналу й використати там, де вдома є слабке покриття або "мертві зони".

Про те, як використати старий роутер як підсилювач Wi-Fi, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Навіщо залишати старий роутер

Після оновлення до швидшого маршрутизатора старий пристрій може й далі бути корисним.

Його можна перепрофілювати, наприклад, зробити мережевим сховищем або перетворити дротовий принтер на бездротовий.

Однак найпомітніша користь — розширення покриття Wi-Fi у місцях, де сигнал слабкий або зникає повністю.

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Навіть дорогі маршрутизатори можуть залишати зони без стабільного зв'язку. Якщо поставити старий роутер приблизно посередині між основним пристроєм і "мертвою зоною", він зможе приймати сигнал і передавати його далі.

Так можна покращити покриття, наприклад, на ґанку, в саду або в дальній кімнаті.

Спосіб через кабель Ethernet

Перший варіант — налаштувати старий роутер у режимі Access Point. Для цього потрібно скинути його налаштування кнопкою Reset і, за потреби, оновити прошивку. Після цього головний маршрутизатор з'єднують зі старим через кабель Ethernet: LAN-порт основного роутера підключають до WAN-порту старого.

Далі потрібно відкрити вебінтерфейс старого роутера, знайти бездротові налаштування та ввімкнути AP Mode.

Якщо такого режиму в меню немає, модель може його не підтримувати.

Спосіб без кабелів

Другий варіант — використати старий роутер у режимі Repeater Mode. Для цього потрібно підключитися до старого роутера по Wi-Fi, відкрити його панель управління та вибрати режим повторювача.

Після цього слід знайти основну мережу, ввести її пароль і створити назву та пароль для повторювача. Потім роутер можна розмістити там, де потрібне посилення сигналу.

Раніше Новини.LIVE писали, що звичка вимикати Wi-Fi-роутер на ніч може здаватися способом заощадити електроенергію та продовжити життя пристрою. Однак фахівці з електроніки й телекомунікацій радять переглянути такий підхід, адже регулярні вимкнення не завжди дають очікувану користь.

Також Новини.LIVE розповідали, що Wi-Fi може роками здаватися технологією, яка просто має працювати без втручання. Однак іноді повільне з'єднання, обриви та проблеми з підключенням вирішуються не новим тарифом, а простою дією, яку багато хто вважає занадто банальною.

налаштування Wi-Fi домашній інтернет Wi-Fi-роутер
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
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