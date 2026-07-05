Как превратить старый роутер в усилитель Wi-Fi: простые способы

Wi-Fi-роутер и интернет-кабели. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Старый Wi-Fi-роутер не обязательно выбрасывать после покупки нового. Его можно превратить в усилитель сигнала и использовать там, где в доме слабое покрытие или есть "мертвые зоны".

О том, как использовать старый роутер в качестве усилителя Wi-Fi, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Зачем оставлять старый роутер

После перехода на более быстрый маршрутизатор старое устройство может и дальше пригодиться.

Его можно перепрофилировать, например, сделать сетевым хранилищем или превратить проводной принтер в беспроводной.

Однако самая заметная польза — расширение покрытия Wi-Fi в местах, где сигнал слабый или пропадает полностью.

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Даже дорогие маршрутизаторы могут оставлять зоны без стабильной связи. Если поставить старый роутер примерно посередине между основным устройством и "мертвой зоной", он сможет принимать сигнал и передавать его дальше.

Так можно улучшить покрытие, например, на крыльце, в саду или в дальней комнате.

Способ с использованием кабеля Ethernet

Первый вариант — настроить старый роутер в режиме Access Point. Для этого нужно сбросить его настройки кнопкой Reset и, при необходимости, обновить прошивку. После этого основной маршрутизатор подключают к старому через кабель Ethernet: LAN-порт основного роутера подключают к WAN-порту старого.

Далее нужно открыть веб-интерфейс старого роутера, найти настройки беспроводной сети и включить AP Mode.

Если такого режима в меню нет, модель может его не поддерживать.

Способ без кабелей

Второй вариант — использовать старый роутер в режиме Repeater Mode. Для этого нужно подключиться к старому роутеру по Wi-Fi, открыть его панель управления и выбрать режим повторителя.

После этого следует найти основную сеть, ввести её пароль и создать имя и пароль для повторителя. Затем роутер можно разместить там, где требуется усиление сигнала.

Ранее Новини.LIVE писали, что привычка выключать Wi-Fi-роутер на ночь может казаться способом сэкономить электроэнергию и продлить срок службы устройства. Однако специалисты по электронике и телекоммуникациям советуют пересмотреть такой подход, ведь регулярные отключения не всегда приносят ожидаемую пользу.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Wi-Fi может годами казаться технологией, которая просто должна работать без вмешательства. Однако иногда медленное соединение, обрывы и проблемы с подключением решаются не новым тарифом, а простым действием, которое многие считают слишком банальным.