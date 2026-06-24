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Главная Технологии Стоит ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь

Стоит ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 14:24
Эксперты объяснили, стоит ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь
Интернет-кабель и Wi-Fi-роутер в руках. Фото: кадры из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

Привычка выключать Wi-Fi-роутер на ночь кажется способом сэкономить электроэнергию и продлить срок службы устройства. Однако специалисты в области электроники и телекоммуникаций советуют пересмотреть такой подход.

О том, стоит ли отключать домашний Wi-Fi-роутер на ночь, пишет редакция Новини.LIVE.

Стоит ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь

Специалисты считают, что регулярное отключение Wi-Fi-роутера на ночь не приносит заметной пользы для экономии электроэнергии. Современные маршрутизаторы рассчитаны на круглосуточную работу и имеют низкое энергопотребление.

Даже если роутер работает непрерывно, он расходует сравнительно небольшое количество электроэнергии, поэтому влияние на коммунальные счета остается минимальным.

Эксперты также опровергают распространенные опасения относительно перегрева роутеров. При обычных условиях эксплуатации у устройства не должно возникать проблем с температурой.

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Риск перегрева может возникнуть только в случае плохой вентиляции, размещения роутера в закрытом пространстве или под прямыми солнечными лучами.

Отдельно специалисты отмечают, что уровень электромагнитного излучения бытовых маршрутизаторов остается низким.

По этому показателю роутеры уступают многим другим бытовым приборам, которыми люди пользуются ежедневно.

Поэтому, по словам экспертов, такой уровень излучения не представляет опасности для здоровья человека.

Почему частое отключение может навредить

Постоянное отключение и повторное включение роутера может создавать дополнительную нагрузку на электронные компоненты и блок питания. В долгосрочной перспективе это может ускорить износ устройства.

Отключать роутер имеет смысл лишь в отдельных случаях. Например, это можно сделать, если есть признаки перегрева или если владельцы надолго уезжают из дома.

В остальных ситуациях маршрутизатор можно без опасений оставлять включенным круглосуточно.

Ранее Новини.LIVE писали, что не все Wi-Fi-роутеры обладают одинаковыми возможностями, поэтому перед покупкой стоит обращать внимание не только на цену и заявленную скорость. Правильный выбор роутера может существенно повлиять на стабильность домашней сети, качество покрытия и работу нескольких устройств одновременно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что иногда проблема с домашним интернетом кроется не в тарифе, провайдере или самом роутере. Достаточно изменить положение антенн, и сигнал может стать более стабильным в тех местах, где раньше Wi-Fi работал хуже.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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