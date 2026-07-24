Не лише для флешки: 4 способи використати USB-порт телевізора

Порти в телевізорі, USB-кабель. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

USB-порт на телевізорі часто використовують лише для підключення флешки або заряджання смартфона. Водночас його можливості можуть бути значно ширшими та залежать від конкретної моделі пристрою.

Про те, як використовувати USB-порт телевізора, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Talk Android.

Розширення пам'яті телевізора

Сучасні телевізори нерідко мають лише 8-16 ГБ вбудованої пам'яті, якої може швидко забракнути після встановлення застосунків, ігор або завантаження контенту. Розширити сховище можна за допомогою USB-накопичувача або зовнішнього жорсткого диска.

Багато Smart TV автоматично розпізнають підключений накопичувач і пропонують відформатувати його для роботи із системою.

Після цього зовнішню пам'ять можна використовувати для зберігання файлів, запису телепередач або звільнення внутрішнього сховища телевізора.

Підключення клавіатури, миші та геймпада

Через USB-порт до телевізора можна під'єднати дротову або бездротову клавіатуру, комп'ютерну мишу та ігровий контролер.

Клавіатура й миша спрощують роботу з браузером, пошук контенту, введення тексту та використання хмарних сервісів.

Геймпад може стати в пригоді для запуску хмарних ігор або емуляторів, якщо телевізор підтримує відповідні застосунки.

Перегляд фотографій і відео

USB-порт можна використовувати не лише для перегляду завантажених фільмів.

Після підключення флешки з фотографіями, відеозаписами або презентаціями телевізор може автоматично розпізнати файли та відкрити меню для їх відтворення. Це дозволяє показувати знімки з подорожей або сімейні відео на великому екрані без встановлення додаткових застосунків.

Деякі моделі також підтримують створення слайд-шоу з музичним супроводом.

Заряджання невеликих пристроїв

Від USB-порту телевізора можна заряджати пульт, бездротові навушники, фітнес-браслет або смартфон. Водночас швидкість заряджання часто буде нижчою, ніж від звичайного мережевого адаптера, оскільки телевізійний порт може видавати меншу потужність.

Можливості USB-роз'єму залежать від конкретного телевізора. Одні моделі підтримують лише відтворення мультимедіа, тоді як інші дозволяють підключати периферійні пристрої, розширювати пам'ять і живити зовнішні гаджети.

Раніше Новини.LIVE писали, що зовні однакові USB-кабелі можуть суттєво відрізнятися за швидкістю заряджання, передаванням даних і підтримкою підключення моніторів. Саме тому під час вибору важливо враховувати не лише тип роз'єму, а й технічні можливості кабелю.

Також Новини.LIVE розповідали, що USB-хаб зручно розширює кількість портів на ноутбуці або комп'ютері, однак підходить не для всіх пристроїв. Підключені через нього гаджети можуть працювати повільніше, втрачати окремі функції або створювати загрозу для даних і обладнання.