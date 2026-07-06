Експерти назвали найкращий Wi-Fi-роутер для купівлі у 2026 році

Інтернет-порти та Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Mesh-системи Wi-Fi зараз отримують багато уваги, але швидку й стабільну мережу вдома може забезпечити і звичайний роутер. Найвищу оцінку Consumer Reports серед таких моделей отримав не TP-Link і не Netgear.

Про те, який Wi-Fi-роутер радять купувати у 2026 році, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Який роутер отримав найвищу оцінку

Consumer Reports відзначив Asus ROG Strix GS-BE12000 вартістю 389,99 долара. Це традиційний одноосібний роутер, а не mesh-система.

Модель позиціюють як потужне рішення для геймерського ПК або великого будинку, де потрібне стабільне покриття без окремої mesh-системи.

За даними CR, BE12000 забезпечує надійну пропускну здатність на близькій, середній та далекій відстані.

Читайте також:

Що вміє Asus ROG Strix GS-BE12000

Asus ROG Strix GS-BE12000 може забезпечувати швидкість до 12 000 Мбіт/с і працює в діапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц та 6 ГГц.

Wi-Fi-роутер Asus ROG Strix GS-BE12000. Фото: Amazon

Роутер також має сім LAN-портів по 2,5 Гбіт/с. Це може бути корисно для тих, хто хоче підключити ігрові консолі або настільні ПК кабелем. USB 3.0 у цій моделі можна використовувати не лише для заряджання телефона, планшета чи ноутбука. До нього також можна під'єднати зовнішній жорсткий диск.

Asus ROG Strix GS-BE12000 отримав процесор 2,0 ГГц, 2 ГБ оперативної пам'яті та вісім внутрішніх антен. За даними Asus, цього має вистачити для покриття будинку площею 280 квадратних метрів.

У конструкції також передбачили охолодження та відведення тепла. Для цього використовується дизайн Slash PCB, який має покращувати вентиляцію та повітряний потік.

Які недоліки має модель

Один із користувачів звернув увагу, що в роутері не можна вручну створити дротовий VLAN через LAN-порт. Замість цього Asus змушує створювати гостьову мережу, яка підтримує лише бездротовий VLAN.

Для більшості домогосподарств це може не бути критичною проблемою, але якщо вдома багато пристроїв розумного будинку, варто звернути увагу на інші варіанти.

Ще один нюанс — розмір роутера. Висота BE12000 становить 21,8 см, тому його може бути складніше розмістити на тумбі, розважальному центрі або стійці з обладнанням.

Раніше Новини.LIVE писали, що Wi-Fi може роками здаватися технологією, яка просто має працювати без втручання користувача. Однак іноді повільне з'єднання, обриви та проблеми з підключенням вирішуються не новим тарифом, а дією, яку багато хто вважає занадто банальною.

Також Новини.LIVE розповідали, що іноді проблема з домашнім інтернетом ховається не в тарифі, провайдері чи самому роутері. Достатньо змінити положення антен, і сигнал може стати стабільнішим у тих місцях, де раніше Wi-Fi працював гірше.