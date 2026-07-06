Эксперты назвали лучший Wi-Fi-роутер для покупки в 2026 году

Интернет-порты и Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Mesh-системы Wi-Fi сейчас привлекают к себе много внимания, но быструю и стабильную сеть дома может обеспечить и обычный роутер. Самую высокую оценку от Consumer Reports среди таких моделей получил не TP-Link и не Netgear.

О том, какой Wi-Fi-роутер рекомендуют покупать в 2026 году, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Какой роутер получил наивысшую оценку

Consumer Reports отметил Asus ROG Strix GS-BE12000 стоимостью 389,99 доллара. Это традиционный отдельно стоящий роутер, а не mesh-система.

Модель позиционируется как мощное решение для геймерского ПК или большого дома, где требуется стабильное покрытие без отдельной mesh-системы.

По данным CR, BE12000 обеспечивает надёжную пропускную способность на ближнем, среднем и дальнем расстоянии.

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Что умеет Asus ROG Strix GS-BE12000

Asus ROG Strix GS-BE12000 может обеспечивать скорость до 12 000 Мбит/с и работает в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц.

Wi-Fi-роутер Asus ROG Strix GS-BE12000. Фото: Amazon

Роутер также имеет семь LAN-портов по 2,5 Гбит/с. Это может быть полезно для тех, кто хочет подключить игровые консоли или настольные ПК с помощью кабеля. USB 3.0 в этой модели можно использовать не только для зарядки телефона, планшета или ноутбука. К нему также можно подключить внешний жесткий диск.

Asus ROG Strix GS-BE12000 оснащён процессором 2,0 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и восемью внутренними антеннами. По данным Asus, этого должно хватить для покрытия дома площадью 280 квадратных метров.

В конструкции также предусмотрены системы охлаждения и отвода тепла. Для этого используется дизайн Slash PCB, который должен улучшать вентиляцию и воздушный поток.

Какие недостатки есть у модели

Один из пользователей обратил внимание, что в роутере нельзя вручную создать проводную VLAN через LAN-порт. Вместо этого Asus заставляет создавать гостевую сеть, которая поддерживает только беспроводную VLAN.

Для большинства домохозяйств это может не быть критической проблемой, но если дома много устройств "умного дома", стоит обратить внимание на другие варианты.

Еще один нюанс — размер роутера. Высота BE12000 составляет 21,8 см, поэтому его может быть сложнее разместить на тумбе, медиацентре или стойке с оборудованием.

Ранее Новини.LIVE писали, что Wi-Fi может годами казаться технологией, которая просто должна работать без вмешательства пользователя. Однако иногда медленное соединение, обрывы и проблемы с подключением решаются не новым тарифом, а действием, которое многие считают слишком банальным.

Также Новини.LIVE рассказывали, что иногда проблема с домашним интернетом кроется не в тарифе, провайдере или самом роутере. Достаточно изменить положение антенн, и сигнал может стать более стабильным в тех местах, где раньше Wi-Fi работал хуже.