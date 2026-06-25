Perseverance знайшов складну органіку в породах Марса: чи може це бути слідом життя

Планета Марс та ровер Perseverance. Фото: Unsplash, NASA. Колаж: Новини.LIVE

Марсохід NASA Perseverance виявив складні органічні молекули в породах кратера Єзеро. Саме там мільярди років тому могли існувати давнє озеро та річкова дельта.

Про нові дані щодо органіки на Марсі пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Science.

Що знайшов Perseverance

Марсохід NASA Perseverance виявив складні органічні молекули у двох ділянках давніх сланцевих порід на дні кратера Єзеро. За даними науковців, мільярди років тому там розташовувалися давнє озеро та річкова дельта.

За допомогою спектрометра SHERLOC дослідники проаналізували сотні точок на поверхні порід. В них знайшли складні органічні сполуки, великі вуглецеві макромолекули, а також органіку в різних типах шарів.

Йдеться як про добре збережені шари, так і про породи, які тривалий час перебували під впливом відкритого середовища.

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За словами вчених, присутність складної органіки навіть в оголених породах свідчить, що такі молекули можуть існувати на Марсі дуже довго.

Чи може це бути слідом життя

Поки дослідники не можуть точно визначити походження знайденої органіки. Вона могла утворитися як унаслідок небіологічних хімічних процесів, так і бути пов'язаною з давнім життям.

Саме тому вчені поки не роблять остаточних висновків щодо біотичного або абіотичного походження цих сполук.

Особливий інтерес викликає те, що у 2025 році саме в цьому районі Perseverance вже знаходив незвичайні мінерали та можливі органічні біосигнатури. Це стало приводом для детальнішого вивчення регіону.

Нові результати також узгоджуються з даними марсохода Curiosity, який раніше виявив органічні речовини в іншому регіоні Марса, більш ніж за 3000 км від кратера Єзеро.

На думку вчених, нові дані можуть свідчити про те, що складна органіка була широко поширена на Червоній планеті. Це також означає, що сліди можливої давньої життєдіяльності, якщо вона існувала, могли зберегтися до наших днів.

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