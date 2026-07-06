Mini LED чи OLED: який телевізор краще обрати у 2026 році

Телевізор та маркування "OLED" на екрані. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Mini LED та OLED можуть суттєво покращити якість зображення на телевізорі, але ці технології підходять для різних сценаріїв. Якщо OLED робить ставку на глибокий чорний колір, то Mini LED частіше виграє за яскравістю, ціною та вигідністю покупки.

Про те, який телевізор може бути кращою інвестицією, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чим відрізняються Mini LED та OLED

Сучасні телевізори Mini LED та OLED створені для кращої якості зображення, яскравості, кольорів і темних сцен. Хоча в назвах обох технологій є LED, працюють вони по-різному.

Mini LED використовує LCD-панель, а маленькі світлодіоди виконують роль підсвічування. Завдяки меншому розміру їх можна розмістити щільніше, що покращує яскравість, контраст і передачу кольорів.

OLED працює інакше: кожен піксель сам створює світло та може вмикатися або вимикатися окремо. Саме це дозволяє OLED-телевізорам показувати глибший чорний колір і сильніший контраст.

Коли краще обрати Mini LED

Mini LED може бути кращим варіантом для тих, хто хоче яскраве зображення, хороший контраст і нижчу ціну. Такі телевізори особливо добре підходять для HDR-контенту, де важливі висока яскравість і виразні кольори.

Mini LED також не має проблеми вигоряння зображення, яка може виникати в OLED при тривалому показі статичної картинки.

LED-телевізори можуть працювати близько 100 тис. годин, що приблизно відповідає десяти рокам або більше. Водночас фактичний строк залежить від того, як довго телевізор працює щодня.

Попри переваги, Mini LED має і слабкі місця. Чорний колір на таких телевізорах може мати більш сірий вигляд, ніж на OLED. Крім того, Mini LED не завжди добре підходить для перегляду під кутом. Найкраще такі телевізори показують, коли дивитися на екран прямо.

Коли краще обрати OLED

OLED може бути кращим вибором для тих, хто часто дивиться фільми та серіали з темними сценами. Такі телевізори забезпечують глибший чорний колір, сильніший контраст і більш насичені кольори.

OLED також має ширші кути огляду, ніж Mini LED. Це означає, що зображення має кращий вигляд не лише при перегляді прямо перед екраном.

Такий телевізор може бути вдалим вибором для домашнього кінотеатру, особливо якщо користувач хоче отримати більш виразний ефект від картинки.

Головні недоліки OLED — вища ціна та ризик залишкового зображення або вигоряння.

Залишкове зображення виникає тоді, коли картинка тимчасово залишається на екрані після того, як оригінальне зображення вже зникло. Це може бути меню гри, новинний банер або графіка в нижній частині екрана.

Тривале залишкове зображення може перейти у постійне вигоряння, хоча сучасні OLED-телевізори мають функції, які зменшують цей ризик.

Який телевізор краще купити

Якщо потрібна краща ціна, висока яскравість і менше ризиків під час щоденного використання, Mini LED є сильним варіантом.

OLED краще підійде тим, хто хоче глибший чорний колір, кращий контраст, ширші кути огляду та більш виразну картинку для фільмів.

Раніше Новини.LIVE писали, що Mini LED-телевізори часто сприймають як доступнішу альтернативу іншим сучасним панелям, однак нижча ціна не означає короткий строк служби. Насправді така технологія має значний запас довговічності й може залишатися актуальною протягом багатьох років.

Також Новини.LIVE розповідали, що Mini LED-телевізори стали популярною альтернативою OLED, адже вони дуже яскраві, добре підходять для HDR і часто коштують дешевше за преміальні OLED-моделі. Водночас ця технологія теж має слабкі місця, які варто враховувати перед покупкою.