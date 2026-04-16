У Windows 11 змінюють одне з найстаріших обмежень FAT32: що зміниться

USB-флешка в ноутбуці. Фото: кадр з відео/YouTube

Microsoft почала прибирати одне з найстаріших технічних обмежень Windows — ліміт у 32 ГБ під час форматування накопичувачів у FAT32. У тестовій збірці Windows 11 компанія вже дозволила створювати такі розділи обсягом до 2 ТБ, хоча поки лише через командний рядок.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на TechSpot.

Що зміниться для користувачів

Зміна з'явилася в Windows 11 Insider Preview Build 26300.8170 (KB5083632), яку Microsoft випустила для учасників програми Windows Insider. Саме в цій збірці компанія підвищила межу для форматування томів у FAT32 з 32 ГБ до 2 ТБ.

Втім, нововведення поки працює не всюди. Щоб створити більший FAT32-розділ, користувачам доведеться користуватися класичною утилітою format через Command Prompt. Графічний інтерфейс і надалі зберігатиме старе обмеження в 32 ГБ.

Про зміну Microsoft говорила ще у 2024 році, але лише тепер вона почала доходити до частини користувачів тестових збірок. Колишній розробник Windows Дейв Пламмер раніше пояснював, що межа в 32 ГБ була пов'язана не з самим стандартом FAT32, а з рішенням, закладеним ще в утиліту форматування для Windows 9x.

FAT32 з'явилася разом із Windows 95 OSR2 у 1996 році та стала розвитком значно старішої файлової системи FAT, історія якої почалася ще у 1977 році. Завдяки 32-бітному полю в завантажувальному секторі FAT32 може працювати з томами до 2 ТБ за використання секторів по 512 байтів.

Якщо ж розмір сектора становить 4096 байтів, теоретична межа зростає до 16 ТБ. Тобто саме специфікація FAT32 давно дозволяла працювати з набагато більшими обсягами, ніж ті 32 ГБ, які роками бачили користувачі під час форматування у Windows.

У 1990-х багатотерабайтні накопичувачі мали майже фантастичний вигляд, але сьогодні вони стали звичними навіть для домашніх систем і невеликих офісів. Попри це, користувачам Windows досі часто доводилося звертатися до сторонніх утиліт, якщо потрібно було відформатувати великий диск у FAT32.

Раніше Новини.LIVE писали, що Microsoft почала використовувати зображення, згенеровані штучним інтелектом, у матеріалах Windows Learning Center, присвячених функціям Windows 11. Такі ілюстрації супроводжуються спеціальною позначкою "AI Art Created by Copilot", що прямо вказує на їхнє походження.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть найсучасніші ШІ-чатботи помітно втрачають надійність у довгих діалогах, хоча в коротких запитах часто демонструють дуже високі результати. Спільне дослідження Microsoft Research і Salesforce, засноване більш ніж на 200 тисячах розмов, показало, що під час багатокрокової взаємодії кількість збоїв і помилок різко зростає.