В Windows 11 меняют одно из старейших ограничений FAT32: что изменится

USB-флешка в ноутбуке.

Microsoft начала убирать одно из самых старых технических ограничений Windows — лимит в 32 ГБ при форматировании накопителей в FAT32. В тестовой сборке Windows 11 компания уже разрешила создавать такие разделы объемом до 2 ТБ, хотя пока только через командную строку.

Что изменится для пользователей

Изменение появилось в Windows 11 Insider Preview Build 26300.8170 (KB5083632), которую Microsoft выпустила для участников программы Windows Insider. Именно в этой сборке компания повысила предел для форматирования томов в FAT32 с 32 ГБ до 2 ТБ.

Впрочем, нововведение пока работает не везде. Чтобы создать больший FAT32-раздел, пользователям придется пользоваться классической утилитой format через Command Prompt. Графический интерфейс и в дальнейшем будет сохранять старое ограничение в 32 ГБ.

Об изменении Microsoft говорила еще в 2024 году, но только теперь оно начало доходить до части пользователей тестовых сборок. Бывший разработчик Windows Дэйв Пламмер ранее объяснял, что предел в 32 ГБ был связан не с самим стандартом FAT32, а с решением, заложенным еще в утилиту форматирования для Windows 9x.

FAT32 появилась вместе с Windows 95 OSR2 в 1996 году и стала развитием значительно более старой файловой системы FAT, история которой началась еще в 1977 году. Благодаря 32-битному полю в загрузочном секторе FAT32 может работать с томами до 2 ТБ при использовании секторов по 512 байтов.

Если же размер сектора составляет 4096 байтов, теоретический предел возрастает до 16 ТБ. То есть именно спецификация FAT32 давно позволяла работать с гораздо большими объемами, чем те 32 ГБ, которые годами видели пользователи при форматировании в Windows.

В 1990-х многотерабайтные накопители выглядели почти фантастически, но сегодня они стали привычными даже для домашних систем и небольших офисов. Несмотря на это, пользователям Windows до сих пор часто приходилось обращаться к сторонним утилитам, если нужно было отформатировать большой диск в FAT32.

