Максим Кріппа став співвласником компанії з розробки ігор Burny Games

Власник столичних готелю "Україна" та бізнес-центру "Парус" Максим Кріппа став співвласником української студії мобільних ігор Burny Games. Компанія з моменту заснування у 2022 році отримувала підтримку Кріппи як стратегічного партнера, а формалізація участі у капіталі стала логічним кроком. Burny Games наразі налічує понад 140 співробітників і має більше 65 мільйонів завантажень своїх ігор.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на пресслужба підприємця.

Український бізнесмен Максим Кріппа, відомий власністю готелю "Україна" та бізнес-центру "Парус", став офіційним співвласником студії мобільних ігор Burny Games.

Як повідомила пресслужба підприємця, він підтримував компанію з моменту її створення у 2022 році у ролі інвестора та стратегічного партнера, а тепер його участь формалізована у капіталі.

Кріппа пояснив мотивацію такого кроку, підкресливши динаміку та потенціал мобільного сегменту індустрії:

"Я послідовно розширюю IT і GameDev активи, інвестуючи в різні сегменти індустрії — від великих студій, таких як NAVI та GSC Game World, до мобільного напряму, який сьогодні є одним із найбільш динамічних у світі. Burny Games із перших кроків показала себе як зріла команда з потенціалом до масштабування. Вони поєднують експертизу, відповідальність і пристрасть до продукту. Переконаний, що такі партнерства формують нову хвилю українських геймдев-компаній, здатних конкурувати на глобальному рівні".

Як відомо, Burny Games спеціалізується на мобільних puzzle-іграх і охоплює повний цикл розробки, включно з напрямом паблішингу.

CEO компанії Анатолій Геніс відзначив, що партнерство прискорить масштабування та зміцнить позиції на міжнародній арені:

"Ми від початку будували компанію з амбіцією стати глобальним гравцем. Інвестиції дають нам можливість рухатися до цієї мети швидше — як з точки зору продукту, так і внутрішніх процесів".

Станом на березень 2026 року Burny Games має понад 65 мільйонів завантажень, портфоліо близько десяти проєктів, із яких п’ять комерційно успішні. Гра Colorwood Words у 2025 році очолила український App Store, а студія також розпочала співпрацю з португальською Infiniti Games у напрямі паблішингу.

Крім того, 8 березня 2026 року Кріппа став власником 100% ТОВ "Грааль", девелоперського проєкту у центрі Києва поруч із Європейською площею. Через інвестиційний фонд АРС Кепітал він отримав повний контроль над проєктом і планує його перезапуск із новою концепцією розвитку.

