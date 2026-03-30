Максим Криппа стал совладельцем компании по разработке игр Burny Games

Владелец столичных гостиницы "Украина" и бизнес-центра "Парус" Максим Криппа стал совладельцем украинской студии мобильных игр Burny Games. Компания с момента основания в 2022 году получала поддержку Криппы как стратегического партнера, а формализация участия в капитале стала логичным шагом. Burny Games сейчас насчитывает более 140 сотрудников и имеет более 65 миллионов загрузок своих игр.

Как сообщила пресс-служба предпринимателя, он поддерживал компанию с момента ее создания в 2022 году в качестве инвестора и стратегического партнера, а теперь его участие формализовано в капитале.

Криппа объяснил мотивацию такого шага, подчеркнув динамику и потенциал мобильного сегмента индустрии:

"Я последовательно расширяю IT и GameDev активы, инвестируя в различные сегменты индустрии — от крупных студий, таких как NAVI и GSC Game World, до мобильного направления, которое сегодня является одним из самых динамичных в мире. Burny Games с первых шагов показала себя как зрелая команда с потенциалом к масштабированию. Они сочетают экспертизу, ответственность и страсть к продукту. Убежден, что такие партнерства формируют новую волну украинских геймдев-компаний, способных конкурировать на глобальном уровне".

Как известно, Burny Games специализируется на мобильных puzzle-играх и охватывает полный цикл разработки, включая направление паблишинга.

CEO компании Анатолий Генис отметил, что партнерство ускорит масштабирование и укрепит позиции на международной арене:

"Мы изначально строили компанию с амбицией стать глобальным игроком. Инвестиции дают нам возможность двигаться к этой цели быстрее — как с точки зрения продукта, так и внутренних процессов".

По состоянию на март 2026 года Burny Games имеет более 65 миллионов загрузок, портфолио около десяти проектов, из которых пять коммерчески успешные. Игра Colorwood Words в 2025 году возглавила украинский App Store, а студия также начала сотрудничество с португальской Infiniti Games в направлении паблишинга.

Кроме того, 8 марта 2026 года Криппа стал владельцем 100% ООО "Грааль", девелоперского проекта в центре Киева рядом с Европейской площадью. Через инвестиционный фонд АРС Кэпитал он получил полный контроль над проектом и планирует его перезапуск с новой концепцией развития.

