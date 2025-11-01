Крадуть гроші через мобільний номер — як шахраї отримують доступ до акаунтів і карток

Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Freepik

Мобільний номер давно став "ключем" до акаунтів, фінансів і цифрового життя — саме тому його найчастіше намагаються використати шахраї. Більшість атак ґрунтується не на складних алгоритмах, а на звичайній людській необачності.

Які типові помилки та що робити, аби не дати шанс аферистам

Перший ризик — відкритий доступ до номера. Коли ви залишаєте свій телефон у соцмережах, на маркетплейсах чи форумах, його легко "збирають" боти — програми, що сканують відкриті сторінки в пошуках контактів. Отримавши номер, шахрай може спробувати перевипустити SIM-картку на себе або надіслати фішингові повідомлення від імені "банку", "оператора" тощо. Експерти радять не публікувати особистий номер і мати окремий фінансовий — відомий лише вам.

Друга помилка — перехід за підозрілими посиланнями з SMS чи месенджерів. Обіцянки "виграшу", "компенсації" або вимоги "термінового оновлення даних" ведуть на фішингові сайти — копії сторінок банків чи держсервісів. Вводячи там дані, ви фактично передаєте їх шахраям. Варто самостійно заходити на офіційні ресурси через браузер або застосунки та уважно перевіряти адресу сайту: помилки в домені — явна ознака підробки.

Третя небезпека — довіра до дзвінків від "служби безпеки" чи "банку". Зловмисники лякають "підозрілими транзакціями" і випитують SMS-коди, CVV або PIN. Справжні співробітники цю інформацію не запитують. Рішення просте: переривайте розмову та передзвонюйте на офіційний номер банку.

Четверта слабка ланка — використання номера телефону як єдиного способу відновлення доступу. Якщо ви втратите контроль над SIM, зловмисники дістануться до ваших акаунтів. Налаштуйте альтернативні методи — електронну пошту та застосунки-автентифікатори — і обов'язково увімкніть двофакторну автентифікацію.

П'ята помилка — ігнорування підозрілої активності. Масові сповіщення про спроби входу, одноразові коди без ваших дій чи раптові повідомлення про активацію SIM можуть свідчити, що хтось намагається отримати доступ до акаунтів або здійснює SIM-swap (переспрямування номера на SIM зловмисника). Якщо SMS і дзвінки перестали надходити — негайно звертайтеся до оператора. У випадку підтвердження шахрайських дій потрібно заблокувати SIM-картку, важливі сервіси та банківські застосунки.

