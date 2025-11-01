Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Воруют деньги через номер — как не попасть на крючок аферистов

Воруют деньги через номер — как не попасть на крючок аферистов

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 06:32
обновлено: 14:29
Воруют деньги через мобильный номер — как мошенники получают доступ к аккаунтам и картам
Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Freepik

Мобильный номер давно стал "ключом" к аккаунтам, финансам и цифровой жизни — именно поэтому его чаще всего пытаются использовать мошенники. Большинство атак основывается не на сложных алгоритмах, а на обычной человеческой неосмотрительности.

Об этом пишет OBOZ.ua.

Реклама
Читайте также:

Какие типичные ошибки и что делать, чтобы не дать шанс аферистам

Первый риск — открытый доступ к номеру. Когда вы оставляете свой телефон в соцсетях, на маркетплейсах или форумах, его легко "собирают" боты — программы, которые сканируют открытые страницы в поисках контактов. Получив номер, мошенник может попытаться перевыпустить SIM-карту на себя или отправить фишинговые сообщения от имени "банка", "оператора" и т.д. Эксперты советуют не публиковать личный номер и иметь отдельный финансовый — известный только вам.

Вторая ошибка — переход по подозрительным ссылкам из SMS или мессенджеров. Обещания "выигрыша", "компенсации" или требования "срочного обновления данных" ведут на фишинговые сайты — копии страниц банков или госсервисов. Вводя там данные, вы фактически передаете их мошенникам. Стоит самостоятельно заходить на официальные ресурсы через браузер или приложения и внимательно проверять адрес сайта: ошибки в домене — явный признак подделки.

Третья опасность — доверие к звонкам от "службы безопасности" или "банка". Злоумышленники пугают "подозрительными транзакциями" и выспрашивают SMS-коды, CVV или PIN. Настоящие сотрудники эту информацию не запрашивают. Решение простое: прерывайте разговор и перезванивайте на официальный номер банка.

Четвертое слабое звено — использование номера телефона как единственного способа восстановления доступа. Если вы потеряете контроль над SIM, злоумышленники доберутся до ваших аккаунтов. Настройте альтернативные методы — электронную почту и приложения-аутентификаторы — и обязательно включите двухфакторную аутентификацию.

Пятая ошибка — игнорирование подозрительной активности. Массовые уведомления о попытках входа, одноразовые коды без ваших действий или внезапные сообщения об активации SIM могут свидетельствовать, что кто-то пытается получить доступ к аккаунтам или осуществляет SIM-swap (перенаправление номера на SIM злоумышленника). Если SMS и звонки перестали поступать — немедленно обращайтесь к оператору. В случае подтверждения мошеннических действий нужно заблокировать SIM-карту, важные сервисы и банковские приложения.

Напомним, что ежедневно на смартфон поступают десятки сообщений, и среди них встречаются опасные SMS и чаты, способные похитить личные данные или средства. Специалисты советуют не хранить подозрительные сообщения — их следует сразу удалять, как только они вызывают малейшее сомнение.

Также мы писали, что из-за роста количества телефонных мошенничеств стоит внимательнее относиться к неизвестным входящим звонкам. Простой способ обезопасить себя — проверять код страны и формат номера и не отвечать, если они выглядят подозрительно или не совпадают с ожидаемыми контактами.

афера деньги мошенничество мобильный оператор мобильный телефон обман
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации