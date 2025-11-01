Воруют деньги через мобильный номер — как мошенники получают доступ к аккаунтам и картам

Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Freepik

Мобильный номер давно стал "ключом" к аккаунтам, финансам и цифровой жизни — именно поэтому его чаще всего пытаются использовать мошенники. Большинство атак основывается не на сложных алгоритмах, а на обычной человеческой неосмотрительности.

Какие типичные ошибки и что делать, чтобы не дать шанс аферистам

Первый риск — открытый доступ к номеру. Когда вы оставляете свой телефон в соцсетях, на маркетплейсах или форумах, его легко "собирают" боты — программы, которые сканируют открытые страницы в поисках контактов. Получив номер, мошенник может попытаться перевыпустить SIM-карту на себя или отправить фишинговые сообщения от имени "банка", "оператора" и т.д. Эксперты советуют не публиковать личный номер и иметь отдельный финансовый — известный только вам.

Вторая ошибка — переход по подозрительным ссылкам из SMS или мессенджеров. Обещания "выигрыша", "компенсации" или требования "срочного обновления данных" ведут на фишинговые сайты — копии страниц банков или госсервисов. Вводя там данные, вы фактически передаете их мошенникам. Стоит самостоятельно заходить на официальные ресурсы через браузер или приложения и внимательно проверять адрес сайта: ошибки в домене — явный признак подделки.

Третья опасность — доверие к звонкам от "службы безопасности" или "банка". Злоумышленники пугают "подозрительными транзакциями" и выспрашивают SMS-коды, CVV или PIN. Настоящие сотрудники эту информацию не запрашивают. Решение простое: прерывайте разговор и перезванивайте на официальный номер банка.

Четвертое слабое звено — использование номера телефона как единственного способа восстановления доступа. Если вы потеряете контроль над SIM, злоумышленники доберутся до ваших аккаунтов. Настройте альтернативные методы — электронную почту и приложения-аутентификаторы — и обязательно включите двухфакторную аутентификацию.

Пятая ошибка — игнорирование подозрительной активности. Массовые уведомления о попытках входа, одноразовые коды без ваших действий или внезапные сообщения об активации SIM могут свидетельствовать, что кто-то пытается получить доступ к аккаунтам или осуществляет SIM-swap (перенаправление номера на SIM злоумышленника). Если SMS и звонки перестали поступать — немедленно обращайтесь к оператору. В случае подтверждения мошеннических действий нужно заблокировать SIM-карту, важные сервисы и банковские приложения.

