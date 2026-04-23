Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Колишній інженер Microsoft пояснив головний нюанс "Диспетчера завдань"

Колишній інженер Microsoft пояснив головний нюанс "Диспетчера завдань"

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 16:32
"Диспетчер завдань" у Windows вас обманює: у чому причина
Персональний комп'ютер. Фото: кадр з відео/YouTube

Диспетчер завдань давно став для користувачів Windows головним інструментом, щоб перевірити навантаження на процесор, пам'ять і диск. Але цифри, які він показує, не варто сприймати як абсолютно точну картину того, що відбувається з комп'ютером у конкретну секунду.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чому цифри в диспетчері завдань можуть вводити в оману

Колишній інженер Microsoft Дейв Пламмер, який свого часу створив диспетчер завдань, пояснив, що проблема полягає в самому способі вимірювання навантаження. За його словами, оцінити використання процесора й інших ресурсів набагато складніше, ніж здається на перший погляд.

Річ у тім, що диспетчер завдань не показує навантаження в режимі реального часу в буквальному сенсі. Він збирає дані за певний проміжок часу, оновлює статистику через інтервали й уже на основі цього формує показники. Тобто користувач бачить не миттєвий стан системи, а усереднену картину за короткий відрізок.

Програмно інструмент працює так: він запитує, скільки процесорного часу використав кожен процес від моменту запуску, а потім порівнює ці значення з попереднім оновленням. Після цього диспетчер обчислює частку використання процесора на основі загального доступного процесорного часу між оновленнями.

Читайте також:

Тобто сам по собі цей підхід не є неправильним. Проблема в іншому: результат — це середнє значення, а не точне відображення того, скільки ресурсів процес використовує просто зараз у цю саму мить. Саме тому іноді цифри можуть здаватися дивними або не зовсім відповідати відчуттю реального навантаження.

Чи означає це, що диспетчер завдань марний

Проблема не в тому, що інструмент зламаний або неефективний. Він усе ще добре показує, який процес споживає багато ресурсів і де саме варто шукати причину уповільнення системи.

Просто ці показники не слід сприймати як абсолютну й бездоганну правду в реальному часі. Це радше усереднений індикатор, який допомагає зрозуміти загальну картину, а не точний вимір кожної секунди роботи комп'ютера.

операційна система Microsoft Windows персональний комп'ютер
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації