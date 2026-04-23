"Диспетчер завдань" у Windows вас обманює: у чому причина

Диспетчер завдань давно став для користувачів Windows головним інструментом, щоб перевірити навантаження на процесор, пам'ять і диск. Але цифри, які він показує, не варто сприймати як абсолютно точну картину того, що відбувається з комп'ютером у конкретну секунду.

Чому цифри в диспетчері завдань можуть вводити в оману

Колишній інженер Microsoft Дейв Пламмер, який свого часу створив диспетчер завдань, пояснив, що проблема полягає в самому способі вимірювання навантаження. За його словами, оцінити використання процесора й інших ресурсів набагато складніше, ніж здається на перший погляд.

Річ у тім, що диспетчер завдань не показує навантаження в режимі реального часу в буквальному сенсі. Він збирає дані за певний проміжок часу, оновлює статистику через інтервали й уже на основі цього формує показники. Тобто користувач бачить не миттєвий стан системи, а усереднену картину за короткий відрізок.

Програмно інструмент працює так: він запитує, скільки процесорного часу використав кожен процес від моменту запуску, а потім порівнює ці значення з попереднім оновленням. Після цього диспетчер обчислює частку використання процесора на основі загального доступного процесорного часу між оновленнями.

Тобто сам по собі цей підхід не є неправильним. Проблема в іншому: результат — це середнє значення, а не точне відображення того, скільки ресурсів процес використовує просто зараз у цю саму мить. Саме тому іноді цифри можуть здаватися дивними або не зовсім відповідати відчуттю реального навантаження.

Чи означає це, що диспетчер завдань марний

Проблема не в тому, що інструмент зламаний або неефективний. Він усе ще добре показує, який процес споживає багато ресурсів і де саме варто шукати причину уповільнення системи.

Просто ці показники не слід сприймати як абсолютну й бездоганну правду в реальному часі. Це радше усереднений індикатор, який допомагає зрозуміти загальну картину, а не точний вимір кожної секунди роботи комп'ютера.

