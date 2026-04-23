Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Бывший инженер Microsoft объяснил главный нюанс "Диспетчера задач"

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 16:32
"Диспетчер задач" в Windows вас обманывает: в чем причина
Персональный компьютер. Фото: кадр из видео/YouTube

Диспетчер задач давно стал для пользователей Windows главным инструментом, чтобы проверить нагрузку на процессор, память и диск. Но цифры, которые он показывает, не стоит воспринимать как абсолютно точную картину того, что происходит с компьютером в конкретную секунду.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему цифры в диспетчере задач могут вводить в заблуждение

Бывший инженер Microsoft Дэйв Пламмер, который в свое время создал диспетчер задач, объяснил, что проблема заключается в самом способе измерения нагрузки. По его словам, оценить использование процессора и других ресурсов гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Дело в том, что диспетчер задач не показывает нагрузку в режиме реального времени в буквальном смысле. Он собирает данные за определенный промежуток времени, обновляет статистику через интервалы и уже на основе этого формирует показатели. То есть пользователь видит не мгновенное состояние системы, а усредненную картину за короткий отрезок.

Программно инструмент работает так: он запрашивает, сколько процессорного времени использовал каждый процесс с момента запуска, а затем сравнивает эти значения с предыдущим обновлением. После этого диспетчер вычисляет долю использования процессора на основе общего доступного процессорного времени между обновлениями.

Читайте также:

То есть сам по себе этот подход не является неправильным. Проблема в другом: результат — это среднее значение, а не точное отражение того, сколько ресурсов процесс использует прямо сейчас в этот самый момент. Именно поэтому иногда цифры могут казаться странными или не совсем соответствовать ощущению реальной нагрузки.

Значит ли это, что диспетчер задач бесполезен

Проблема не в том, что инструмент сломан или неэффективен. Он все еще хорошо показывает, какой процесс потребляет много ресурсов и где именно стоит искать причину замедления системы.

Просто эти показатели не следует воспринимать как абсолютную и безупречную правду в реальном времени. Это скорее усредненный индикатор, который помогает понять общую картину, а не точное измерение каждой секунды работы компьютера.

Ранее Новини.LIVE писали, что современные Android-планшеты за последние годы заметно прибавили в производительности и функциональности, поэтому в отдельных сценариях действительно способны частично или даже полностью заменить ноутбук.

Также Новини.LIVE рассказывали, что механические клавиатуры особенно ценят за широкие возможности индивидуальной настройки, и одну из ключевых ролей в этом играют переключатели. Именно они определяют, какой клавиатура будет на ощупь, насколько громко будет работать и в каких сценариях будет показывать себя лучше всего.

операционная система Microsoft Windows персональный компьютер
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации