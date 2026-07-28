Кнопкові телефони повертаються: чому варто перейти на них

Кнопкові телефони. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Постійні сповіщення, соціальні мережі та великі екрани змушують багатьох проводити зі смартфоном дедалі більше часу. Альтернативою можуть стати сучасні кнопкові телефони, які зберігають базові функції зв'язку, але менше відволікають.

Про те, чому варто перейти на кнопковий телефон, розповідає редакція Новини.LIVE.

Довша автономність і компактніший корпус

Кнопкові телефони споживають менше енергії, ніж сучасні смартфони. Вони не мають великих екранів із високою частотою оновлення, потужних процесорів і значної кількості застосунків, які постійно працюють у фоновому режимі.

Час роботи залежить від конкретної моделі та місткості акумулятора. Деякі пристрої можуть працювати без підзарядки близько тижня, тоді як інші витримують кілька днів. Навіть за меншої батареї заряджати кнопковий телефон зазвичай потрібно рідше, ніж смартфон.

Ще однією перевагою є компактний корпус. Сучасні смартфони з великими дисплеями не завжди зручно носити в кишені, тоді як кнопковий телефон займає значно менше місця.

Невеликим пристроєм простіше користуватися однією рукою, його зручніше брати на прогулянку, тренування або пробіжку.

Менше відволікань і збору даних

Кнопковий телефон може допомогти скоротити час у соціальних мережах, відеосервісах та мобільних іграх. Через невеликий екран і обмежену кількість програм користувач рідше відволікається на нескінченне переглядання контенту.

Такі пристрої також можуть збирати менше інформації про поведінку власника, оскільки не підтримують більшість популярних застосунків, які використовують геолокацію, історію переглядів та інші дані.

Водночас кнопкові телефони на базі Android можуть працювати з WhatsApp, Messenger та іншими онлайн-сервісами. Тому повністю приватними їх назвати не можна.

Раніше Новини.LIVE писали, що найпродаванішим мобільним телефоном в історії став не iPhone. Рекорд досі належить кнопковим моделям Nokia, які здобули популярність завдяки простоті, надійності та доступній вартості.

Також Новини.LIVE розповідали, що дедалі більше людей свідомо відмовляються від багатофункціональних смартфонів на користь простіших кнопкових телефонів. Такі пристрої пропонують лише базові можливості та допомагають менше відволікатися на застосунки й соціальні мережі.