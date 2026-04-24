Київстар тестує супутниковий зв'язок для месенджерів

Дата публікації: 24 квітня 2026 11:41
Київстар розпочав тестування супутникового зв'язку для месенджерів
Логотип мобільного оператора Київстар. Фото: УНІАН

Київстар запустив тестування режиму Light Data — нового етапу супутникового зв'язку на базі Starlink Direct to Cell. Технологія має дати змогу користуватися месенджерами навіть там, де немає звичайного мобільного покриття.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстар.

Як працюватиме новий формат зв'язку

Дозвіл на тестування компанія отримала від НКЕК. У межах випробувань перевіряють, як передаються дані через OTT-застосунки, а в майбутньому цю функцію планують поширити на всіх 4G-абонентів. Частина сервісів може стати доступною вже у 2026 році.

Режим Light Data передбачає, що застосунки адаптують до роботи через супутникову мережу. Відеодзвінки в такому форматі не підтримуватимуться, однак користувачі зможуть надсилати текстові повідомлення та мультимедійні файли.

Йдеться насамперед про месенджери на кшталт WhatsApp, які зможуть працювати через супутник без використання наземної інфраструктури. Зараз оператор співпрацює з виробниками смартфонів і розробниками застосунків, щоб пристосувати сервіси до нових технічних умов.

У подальшому Київстар планує розширювати перелік доступних можливостей.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
