Киевстар начал тестирование спутниковой связи для мессенджеров

Логотип мобильного оператора Киевстар. Фото: УНИАН

Киевстар запустил тестирование режима Light Data — нового этапа спутниковой связи на базе Starlink Direct to Cell. Технология должна позволить пользоваться мессенджерами даже там, где нет обычного мобильного покрытия.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстар.

Как будет работать новый формат связи

Разрешение на тестирование компания получила от НКЭК. В рамках испытаний проверяют, как передаются данные через OTT-приложения, а в будущем эту функцию планируют распространить на всех 4G-абонентов. Часть сервисов может стать доступной уже в 2026 году.

Режим Light Data предусматривает, что приложения адаптируют к работе через спутниковую сеть. Видеозвонки в таком формате поддерживаться не будут, однако пользователи смогут отправлять текстовые сообщения и мультимедийные файлы.

Речь идет прежде всего о мессенджерах вроде WhatsApp, которые смогут работать через спутник без использования наземной инфраструктуры. Сейчас оператор сотрудничает с производителями смартфонов и разработчиками приложений, чтобы приспособить сервисы к новым техническим условиям.

Читайте также:

В дальнейшем Киевстар планирует расширять перечень доступных возможностей.

Ранее Новини.LIVE писали, что популярный мобильный оператор запустил два новых тарифных плана для корпоративных клиентов. Киевстар открыл доступ к новым интернет-решениям для бизнеса.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар предлагает украинцам как бюджетные тарифы с достаточным наполнением, так и значительно более дорогие варианты подключения. Сколько по состоянию на апрель 2026 года стоят самый дешевый и самый дорогой пакеты услуг среди актуальных предложений оператора.