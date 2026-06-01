Які смартфони Samsung Galaxy отримають оновлення до Android 17 у липні

Samsung готує оновлення One UI 9 на базі Android 17 для десятків смартфонів Galaxy. Попередній список уже охоплює флагманські, складані, середньобюджетні та бюджетні моделі, але він ще може змінюватися.

Які смартфони Samsung отримають Android 17

Серія Galaxy S

До оновлення готують актуальні та попередні покоління флагманської серії Galaxy S. У списку є моделі Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus і Galaxy S26.

Також One UI 9 мають отримати Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25, Galaxy S25 Edge і Galaxy S25 FE. У переліку залишаються й моделі Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, а також Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 і Galaxy S23 FE.

Серія Galaxy Z

Серед складаних смартфонів у попередньому списку є Galaxy Z TriFold. Також оновлення очікується для Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold 5 і Galaxy Z Fold Special Edition.

Лінійка Flip також має отримати нову версію системи. До переліку входять Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Flip 6 і Galaxy Z Flip 5.

Серія Galaxy A

Серед моделей Galaxy A оновлення очікується для Galaxy A57 5G, Galaxy A56 5G, Galaxy A55 5G і Galaxy A54 5G. Також у списку є Galaxy A37 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A35 5G і Galaxy A34 5G.

До переліку входять і доступніші моделі: Galaxy A26 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A24, Galaxy A17 5G, Galaxy A17 4G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16 4G, Galaxy A15 5G, Galaxy A15 4G, Galaxy A07 5G, Galaxy A07 4G і Galaxy A06 5G.

Серія Galaxy M

У серії Galaxy M оновлення можуть отримати Galaxy M56 5G, Galaxy M55s 5G, Galaxy M55 5G і Galaxy M54 5G. Також у списку є Galaxy M36 5G і Galaxy M34 5G.

Серед молодших моделей зазначені Galaxy M17 5G, Galaxy M17e 5G, Galaxy M16 5G, Galaxy M15 5G, Galaxy M07 і Galaxy M06 5G.

Серія Galaxy F

До попереднього списку також увійшли смартфони Galaxy F. Йдеться про Galaxy F70e 5G, Galaxy F56 5G, Galaxy F55 5G і Galaxy F54 5G.

Оновлення також очікується для Galaxy F36 5G, Galaxy F34 5G, Galaxy F17 5G, Galaxy F16 5G, Galaxy F15 5G, Galaxy F07 5G і Galaxy F06 5G.

Серія Galaxy XCover

Захищені смартфони Samsung також мають отримати нову версію оболонки. У списку є XCover 7 Pro, XCover 7 і XCover 6 Pro.

Перелік пристроїв, які отримають Android 17 і One UI 9, поки не є остаточним. Samsung може розширити його новими моделями, які вийдуть ближче до релізу оновлення.

