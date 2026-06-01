Какие смартфоны Samsung Galaxy получат обновление до Android 17 в июле

Какие смартфоны Samsung Galaxy получат Android 17 в июле: полный список
Samsung готовит обновление One UI 9 на базе Android 17 для десятков смартфонов Galaxy. Предварительный список уже охватывает флагманские, складные, среднебюджетные и бюджетные модели, но он еще может меняться.
О том, какие смартфоны Samsung получат Android 17, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.
Серия Galaxy S
К обновлению готовят актуальные и предыдущие поколения флагманской серии Galaxy S. В списке есть модели Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26.
Также One UI 9 должны получить Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25, Galaxy S25 Edge и Galaxy S25 FE. В перечне остаются и модели Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, а также Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 и Galaxy S23 FE.
Серия Galaxy Z
Среди складных смартфонов в предварительном списке есть Galaxy Z TriFold. Также обновление ожидается для Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Fold Special Edition.
Линейка Flip также должна получить новую версию системы. В перечень входят Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Flip 5.
Серия Galaxy A
Среди моделей Galaxy A обновление ожидается для Galaxy A57 5G, Galaxy A56 5G, Galaxy A55 5G и Galaxy A54 5G. Также в списке есть Galaxy A37 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A35 5G и Galaxy A34 5G.
В перечень входят и более доступные модели: Galaxy A26 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A24, Galaxy A17 5G, Galaxy A17 4G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16 4G, Galaxy A15 5G, Galaxy A15 4G, Galaxy A07 5G, Galaxy A07 4G и Galaxy A06 5G.
Серия Galaxy M
В серии Galaxy M обновления могут получить Galaxy M56 5G, Galaxy M55s 5G, Galaxy M55 5G и Galaxy M54 5G. Также в списке есть Galaxy M36 5G и Galaxy M34 5G.
Среди младших моделей указаны Galaxy M17 5G, Galaxy M17e 5G, Galaxy M16 5G, Galaxy M15 5G, Galaxy M07 и Galaxy M06 5G.
Серия Galaxy F
В предварительный список также вошли смартфоны Galaxy F. Речь идет о Galaxy F70e 5G, Galaxy F56 5G, Galaxy F55 5G и Galaxy F54 5G.
Обновление также ожидается для Galaxy F36 5G, Galaxy F34 5G, Galaxy F17 5G, Galaxy F16 5G, Galaxy F15 5G, Galaxy F07 5G и Galaxy F06 5G.
Серия Galaxy XCover
Защищенные смартфоны Samsung также должны получить новую версию оболочки. В списке есть XCover 7 Pro, XCover 7 и XCover 6 Pro.
Перечень устройств, которые получат Android 17 и One UI 9, пока не является окончательным. Samsung может расширить его новыми моделями, которые выйдут ближе к релизу обновления.
