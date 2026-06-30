Як звільнити до 10 ГБ пам'яті на Android без втрати важливих даних

Телефон в руках та меню внутрішнього сховища Android-смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

На Android можна звільнити кілька гігабайтів пам'яті, вимкнувши системний сервіс AICore. Один із користувачів розповів, що після цього отримав щонайменше 6 ГБ вільного місця, а смартфон продовжив працювати нормально.

Про те, як AICore може займати багато пам'яті на Android, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Що таке AICore на Android

AICore — це системний сервіс Android, який відповідає за роботу вбудованих функцій штучного інтелекту на пристрої.

Він використовується для локальної обробки даних і підтримує інструменти ШІ, зокрема роботу з текстом, розпізнавання мови, розумні відповіді та інші функції, які можуть працювати без підключення до хмари.

Головна мета сервісу — зробити інтелектуальні функції швидкими, приватними та доступними навіть без підключення до інтернету. Проблема в тому, що AICore може використовувати дуже багато місця у пам'яті смартфона. У деяких випадках йдеться про 10 ГБ і навіть більше. Для смартфона зі 128 ГБ пам'яті це може бути помітною втратою вільного простору.

Під час оновлення моделей штучного інтелекту система тимчасово зберігає одразу дві версії моделі — стару та нову. Так відбувається, доки Google перевіряє стабільність оновлення.

Після перевірки старі дані видаляються, однак до цього моменту сервіс може займати багато місця. Особливо це помітно, якщо користувач не користується ШІ-функціями на смартфоні.

Як вимкнути AICore на Android

Щоб вимкнути AICore, потрібно перейти в "Налаштування" та відкрити розділ "Додатки".

Після цього слід натиснути на значок меню з трьома крапками або кнопку фільтра у правому верхньому куті та вибрати "Показати системні процеси".

Далі потрібно знайти у списку AICore, натиснути "Примусово зупинити", а потім "Вимкнути".

Після цього варто знову відкрити меню з трьома крапками та вибрати "Видалити оновлення". Система видалить завантажені дані додатка і звільнить місце, яке вони займали.

Після відключення AICore можна звільнити до 6 ГБ даних із пам'яті телефона, водночас після вимкнення перестають працювати функції, пов'язані з локальним ШІ. Йдеться про розумні підказки, частину можливостей клавіатури та вбудовані ШІ-інструменти.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Android-смартфонах часто є заздалегідь встановлені програми, якими користувач майже ніколи не користується. Такі застосунки можуть займати пам'ять, працювати у фоні, швидше розряджати батарею та поступово сповільнювати роботу телефона.

Також Новини.LIVE розповідали, що на Android-смартфоні видалені файли не завжди зникають одразу й можуть ще тижнями займати місце в пам'яті. Якщо очистити кошик у файловому менеджері, Google Фото або галереї, можна швидко звільнити кілька гігабайтів без видалення потрібних даних.