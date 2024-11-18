Пропадає зв'язок під час відключення світла — як зберегти

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Перевантаження мереж мобільних операторів є однією з найпоширеніших причин погіршення зв’язку під час знеструмлення. Таким чином, під час цих періодів значна кількість українців переходить на використання мобільного інтернету замість Wi-Fi. Її нестабільності сприяє збільшення навантаження майже в 10 разів.

Про способи зменшення навантаження на мобільну мережу розповідає Мінреінтеграції у Telegram.

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Як зменшити навантаження на мобільну мережу

Фахівці пропонують такі поради, щоб зменшити навантаження на мобільні мережі та зберегти стабільність зв’язку:

Зверніть увагу на те, чи використовує ваш інтернет-провайдер технології, за допомогою яких Wi-Fi працює під час відключення електроенергії.

Якщо це не так, спробуйте знайти іншого провайдера, який використовує технологію XPON. Під час знеструмлення вона може підтримувати бездротове підключення протягом 72 годин.

Користуйтеся національним роумінгом, якщо мережа вашого оператора не працює під час блекаутів. Це безплатна послуга, яка дозволяє перемикатися між трьома різними мережами операторів. Це вимагає налаштування послуги на своєму смартфоні.

Вимкніть автоматичне завантаження фотографій і відео в месенджерах.

Завантажте в Дії мапу "Пунктів незламності", щоб мати можливість заряджати телефон або підключатися до Інтернету з них.

Згідно з наказом Держспецзв’язку, до 1 жовтня понад 50% базових станцій мобільного зв’язку в кожній області України повинні були забезпечити систему без електропостачання протягом не менше 10 годин, але оператори поскаржилися, що вчасно виконати такий проєкт неможливо. До 1 грудня 2024 року вже 80% базових станцій мобільного зв’язку повинні задовольнити ці вимоги. У лютому 2025 року всі базові станції мобільного зв’язку повинні мати запас міцності 10 годин.

Нагадаємо, через обстріли з боку Росії українці змушені адаптуватися до відключення електроенергії. У таких ситуаціях смартфон часто служить єдиним засобом зв’язку, тому питання заряджання стає надзвичайно важливим.

Також ми писали, що в деяких регіонах застосовані графіки відключення світла через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України. Українцям необхідно мати надійний зв’язок і заряд акумуляторів, і для цього знадобляться корисні пристрої.