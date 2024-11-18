Пропадає зв'язок під час відключення світла — як зберегти

Як зберегти зв'язок під час відключень світла — корисні поради
Перевантаження мереж мобільних операторів є однією з найпоширеніших причин погіршення зв’язку під час знеструмлення. Таким чином, під час цих періодів значна кількість українців переходить на використання мобільного інтернету замість Wi-Fi. Її нестабільності сприяє збільшення навантаження майже в 10 разів.
Про способи зменшення навантаження на мобільну мережу розповідає Мінреінтеграції у Telegram.
Як зменшити навантаження на мобільну мережу
Фахівці пропонують такі поради, щоб зменшити навантаження на мобільні мережі та зберегти стабільність зв’язку:
- Зверніть увагу на те, чи використовує ваш інтернет-провайдер технології, за допомогою яких Wi-Fi працює під час відключення електроенергії.
- Якщо це не так, спробуйте знайти іншого провайдера, який використовує технологію XPON. Під час знеструмлення вона може підтримувати бездротове підключення протягом 72 годин.
- Користуйтеся національним роумінгом, якщо мережа вашого оператора не працює під час блекаутів. Це безплатна послуга, яка дозволяє перемикатися між трьома різними мережами операторів. Це вимагає налаштування послуги на своєму смартфоні.
- Вимкніть автоматичне завантаження фотографій і відео в месенджерах.
- Завантажте в Дії мапу "Пунктів незламності", щоб мати можливість заряджати телефон або підключатися до Інтернету з них.
Згідно з наказом Держспецзв’язку, до 1 жовтня понад 50% базових станцій мобільного зв’язку в кожній області України повинні були забезпечити систему без електропостачання протягом не менше 10 годин, але оператори поскаржилися, що вчасно виконати такий проєкт неможливо. До 1 грудня 2024 року вже 80% базових станцій мобільного зв’язку повинні задовольнити ці вимоги. У лютому 2025 року всі базові станції мобільного зв’язку повинні мати запас міцності 10 годин.
Нагадаємо, через обстріли з боку Росії українці змушені адаптуватися до відключення електроенергії. У таких ситуаціях смартфон часто служить єдиним засобом зв’язку, тому питання заряджання стає надзвичайно важливим.
Також ми писали, що в деяких регіонах застосовані графіки відключення світла через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України. Українцям необхідно мати надійний зв’язок і заряд акумуляторів, і для цього знадобляться корисні пристрої.
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