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Как сохранить связь при отключении света — полезные советы

18 ноября 2024 15:20
Владимир Мололкин - редактор
Пропадает связь при отключении света — как сохранить
Смартфон в руках. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Перегрузка сетей мобильных операторов является одной из наиболее распространенных причин ухудшения связи при обесточивании. Таким образом, в эти периоды значительное количество украинцев переходит на использование мобильного интернета вместо Wi-Fi. Ее нестабильность способствует увеличению нагрузки почти в 10 раз.

О способах уменьшения нагрузки на мобильную сеть рассказывает Минреинтеграции в Telegram.

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Специалисты предлагают следующие советы, чтобы снизить нагрузку на мобильные сети и сохранить стабильность связи:

  • Обратите внимание, использует ли ваш интернет-провайдер технологии, с помощью которых Wi-Fi работает при отключении электроэнергии.
  • Если это не так, попробуйте найти другого провайдера, использующего технологию XPON. Во время обесточивания она может поддерживать беспроводное соединение в течение 72 часов.
  • Пользуйтесь национальным роумингом, если сеть оператора не работает во время блэкаутов. Это бесплатная услуга, позволяющая переключаться между тремя разными сетями операторов. Это требует настройки услуги на своем смартфоне.
  • Выключите автоматическую загрузку фотографий и видео в мессенджерах.
  • Загрузите в "Дії" карту "Пунктов несокрушимости", чтобы заряжать телефон или подключаться к Интернету с них.

Согласно приказу Госспецсвязи, до 1 октября более 50% базовых станций мобильной связи в каждой области Украины должны были обеспечить систему без электроснабжения не менее 10 часов, но операторы пожаловались, что вовремя выполнить такой проект невозможно. К 1 декабря 2024 года уже 80% базовых станций мобильной связи должны соответствовать этим требованиям. В феврале 2025 года все базовые станции мобильной связи должны иметь запас прочности 10 часов.

Напомним, из-за обстрелов со стороны России украинцы вынуждены адаптироваться к отключению электроэнергии. В таких ситуациях смартфон часто служит единственным средством связи, поэтому вопрос подзарядки становится чрезвычайно важным.

Также мы писали, что в некоторых регионах применены графики отключения света из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Украинцам необходимо иметь надежную связь и заряд аккумуляторов, и для этого понадобятся полезные устройства.

связь смартфон советы мобильный интернет мобильные операторы

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