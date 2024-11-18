Пропадает связь при отключении света — как сохранить

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Перегрузка сетей мобильных операторов является одной из наиболее распространенных причин ухудшения связи при обесточивании. Таким образом, в эти периоды значительное количество украинцев переходит на использование мобильного интернета вместо Wi-Fi. Ее нестабильность способствует увеличению нагрузки почти в 10 раз.

О способах уменьшения нагрузки на мобильную сеть рассказывает Минреинтеграции в Telegram.

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Специалисты предлагают следующие советы, чтобы снизить нагрузку на мобильные сети и сохранить стабильность связи:

Обратите внимание, использует ли ваш интернет-провайдер технологии, с помощью которых Wi-Fi работает при отключении электроэнергии.

Если это не так, попробуйте найти другого провайдера, использующего технологию XPON. Во время обесточивания она может поддерживать беспроводное соединение в течение 72 часов.

Пользуйтесь национальным роумингом, если сеть оператора не работает во время блэкаутов. Это бесплатная услуга, позволяющая переключаться между тремя разными сетями операторов. Это требует настройки услуги на своем смартфоне.

Выключите автоматическую загрузку фотографий и видео в мессенджерах.

Загрузите в "Дії" карту "Пунктов несокрушимости", чтобы заряжать телефон или подключаться к Интернету с них.

Согласно приказу Госспецсвязи, до 1 октября более 50% базовых станций мобильной связи в каждой области Украины должны были обеспечить систему без электроснабжения не менее 10 часов, но операторы пожаловались, что вовремя выполнить такой проект невозможно. К 1 декабря 2024 года уже 80% базовых станций мобильной связи должны соответствовать этим требованиям. В феврале 2025 года все базовые станции мобильной связи должны иметь запас прочности 10 часов.

Напомним, из-за обстрелов со стороны России украинцы вынуждены адаптироваться к отключению электроэнергии. В таких ситуациях смартфон часто служит единственным средством связи, поэтому вопрос подзарядки становится чрезвычайно важным.

Также мы писали, что в некоторых регионах применены графики отключения света из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Украинцам необходимо иметь надежную связь и заряд аккумуляторов, и для этого понадобятся полезные устройства.