Як вимкнути рекламу на Android і iPhone — прості налаштування смартфона

Реклама на смартфонах може з'являтися не лише в браузері, а й у застосунках, сповіщеннях і навіть системних меню. Частину таких оголошень можна вимкнути самостійно через стандартні налаштування пристрою без складного додаткового софту.

Як реклама з'являється на різних смартфонах

На Android джерелом нав'язливих оголошень часто стають дозволи, які користувачі раніше надали застосункам. Насамперед ідеться про сповіщення, що з'являються у шторці або поверх екрана під час користування телефоном.

Щоб зменшити кількість таких повідомлень, потрібно відкрити налаштування, перейти до розділу застосунків і сповіщень та вимкнути показ для програм, які надсилають зайву інформацію. Якщо потрібне ширше фільтрування трафіку, можна використовувати блокувальники на кшталт AdGuard або NetGuard. Серед безплатних альтернатив виділяють Adblock Fast, хоча він охоплює менше сценаріїв і не має української локалізації.

На iPhone подібна реклама трапляється рідше, але також може надходити через сповіщення. У такому разі достатньо переглянути список програм у налаштуваннях повідомлень і скасувати дозволи для тих застосунків, які регулярно надсилають непотрібні оголошення.

Що робити з рекламою в браузері

Окремо залишається проблема реклами на сайтах, де користувачі стикаються з банерами, відеороликами та спливаючими вікнами. Для цього найчастіше використовують спеціальні розширення-блокувальники.

На Android такі рішення можна встановити через Google Play Store. Серед популярних варіантів називають AdGuard, який не лише блокує рекламу, а й обмежує відстеження з боку сайтів. Для браузерів на iPhone також доступні схожі розширення, хоча можливості їхньої роботи обмежуються правилами самої системи.

На смартфонах Xiaomi оголошення можуть показуватися навіть у вбудованих застосунках. Це пов'язують із тим, що компанія частково компенсує нижчу вартість пристроїв рекламними інтеграціями.

Щоб зменшити кількість таких вставок, у налаштуваннях потрібно вимкнути рекомендації на робочому столі, а також у меню з усіма застосунками деактивувати опцію отримання рекомендацій. Додатково в розділах "Паролі і безпека" та "Конфіденційність" можна відмовитися від персоналізованої реклами й вимкнути сервіс MSA, через який надходить значна частина таких оголошень.

Також можна використовувати режим польоту, який тимчасово прибирає рекламні оголошення, оскільки телефон втрачає доступ до інтернету.

YouTube почав розширювати використання формату реклами VRC Non-Skip — це відеоролики, які неможливо пропустити. Рекламодавці можуть запускати такі кампанії через Google Ads або Display & Video 360, а алгоритми машинного навчання допомагають підбирати аудиторію для показу.

Питання реклами стосується і смарттелевізорів. Наприклад, під час першого налаштування телевізорів Samsung на системі Tizen деякі функції збору даних можуть бути активними за замовчуванням.