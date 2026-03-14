Как отключить рекламу на Android и iPhone — простые настройки смартфона

Реклама на смартфонах может появляться не только в браузере, но и в приложениях, уведомлениях и даже системных меню. Часть таких объявлений можно отключить самостоятельно через стандартные настройки устройства без сложного дополнительного софта.

Как реклама появляется на разных смартфонах

На Android источником навязчивых объявлений часто становятся разрешения, которые пользователи ранее предоставили приложениям. Прежде всего речь идет об уведомлениях, которые появляются в шторке или поверх экрана во время пользования телефоном.

Чтобы уменьшить количество таких сообщений, нужно открыть настройки, перейти в раздел приложений и уведомлений и отключить показ для программ, которые присылают лишнюю информацию. Если требуется более широкая фильтрация трафика, можно использовать блокировщики вроде AdGuard или NetGuard. Среди бесплатных альтернатив выделяют Adblock Fast, хотя он охватывает меньше сценариев и не имеет украинской локализации.

На iPhone подобная реклама случается реже, но также может поступать через уведомления. В таком случае достаточно просмотреть список программ в настройках уведомлений и отменить разрешения для тех приложений, которые регулярно присылают ненужные объявления.

Что делать с рекламой в браузере

Отдельно остается проблема рекламы на сайтах, где пользователи сталкиваются с баннерами, видеороликами и всплывающими окнами. Для этого чаще всего используют специальные расширения-блокировщики.

На Android такие решения можно установить через Google Play Store. Среди популярных вариантов называют AdGuard, который не только блокирует рекламу, но и ограничивает отслеживание со стороны сайтов. Для браузеров на iPhone также доступны похожие расширения, хотя возможности их работы ограничиваются правилами самой системы.

На смартфонах Xiaomi объявления могут показываться даже во встроенных приложениях. Это связывают с тем, что компания частично компенсирует более низкую стоимость устройств рекламными интеграциями.

Чтобы уменьшить количество таких вставок, в настройках нужно отключить рекомендации на рабочем столе, а также в меню со всеми приложениями деактивировать опцию получения рекомендаций. Дополнительно в разделах "Пароли и безопасность" и "Конфиденциальность" можно отказаться от персонализированной рекламы и отключить сервис MSA, через который поступает значительная часть таких объявлений.

Также можно использовать режим полета, который временно убирает рекламные объявления, поскольку телефон теряет доступ к интернету.

YouTube начал расширять использование формата рекламы VRC Non-Skip — это видеоролики, которые невозможно пропустить. Рекламодатели могут запускать такие кампании через Google Ads или Display & Video 360, а алгоритмы машинного обучения помогают подбирать аудиторию для показа.

Вопрос рекламы касается и смарт-телевизоров. Например, при первой настройке телевизоров Samsung на системе Tizen некоторые функции сбора данных могут быть активными по умолчанию.