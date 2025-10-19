Відео
Україна
Як розблокувати свій смартфон, якщо забули PIN-код

Як розблокувати свій смартфон, якщо забули PIN-код

Дата публікації: 19 жовтня 2025 06:32
Оновлено: 06:32
Як розблокувати телефон, якщо забули PIN-код — 5 дієвих способів
Вікно введення PIN-кода на екрані планшета. Фото: Unsplash

Ситуація, коли телефон заблоковано й PIN-код не згадується, знайома багатьом. На щастя, існує кілька способів повернути доступ без візиту до сервісу й — у більшості випадків — без втрати даних.

Про це пише "Ми-Україна".

Як відновити доступ до смартфона, якщо забули PIN-код

Почніть із перевірених методів для Android. На старіших моделях допомагає відновлення через обліковий запис Google: під'єднайте смартфон до Wi-Fi, після кількох невдалих спроб введення пароля натисніть "Забули пароль?", увійдіть у прив'язаний Google-акаунт і задайте новий PIN-код.

Якщо на пристрої налаштовано Smart Lock, скористайтеся "безпечними" сценаріями розблокування. Телефон може відкриватися поруч зі знайомим Bluetooth-гаджетом (наприклад, годинником чи навушниками), у визначеному "безпечному місці" (дім чи інша дозволена локація) або після розпізнавання обличчя камерою.

Для сучасних смартфонів працює сервіс "Знайти мій пристрій" (Find My Device). Увійдіть у свій Google-акаунт з іншого девайса, відкрийте Find My Device, оберіть потрібний телефон, натисніть "Блокувати пристрій" і встановіть новий пароль — після підтвердження введіть його на смартфоні, щоб відновити доступ.

Існує й менш надійний прийом, пов'язаний із низьким рівнем заряду. Коли батарея опускається нижче 10% і з'являється системне попередження, перейдіть через нього в "Стан батареї", далі — "Налаштування" — "Безпека", де інколи можна вимкнути або змінити PIN-код.

Якщо ж нічого не допомогло, залишається радикальний, але гарантований спосіб — скидання до заводських налаштувань. Затисніть комбінацію клавіш живлення та гучності (або "Додому" + живлення) на 10-15 секунд, у меню оберіть "Recovery mode", далі "Wipe data/Factory reset" і підтвердьте дію — після перезапуску пристрій повернеться до початкового стану.

Нагадаємо, довге зберігання паролів у браузері дійсно дуже зручне — один клік і доступ до логінів є на всіх пристроях. Проте саме ця зручність приховує ризики.

Також ми писали, що злам облікового запису Google відкриває зловмисникам набагато більше, ніж просто доступ до пошти. Через електронну скриньку можна відновити контроль над купою пов'язаних сервісів, отримати фінансову інформацію, історію місцеперебувань і приватні файли.

телефони відновлення безпека пароль користувачі PIN-код
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
