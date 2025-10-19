Как разблокировать телефон, если забыли PIN-код — 5 действенных способов

Окно ввода PIN-кода на экране планшета. Фото: Unsplash

Ситуация, когда телефон заблокирован и PIN-код не вспоминается, знакома многим. К счастью, существует несколько способов вернуть доступ без визита в сервис и — в большинстве случаев — без потери данных.

Об этом пишет "Мы-Украина".

Реклама

Читайте также:

Как восстановить доступ к смартфону, если забыли PIN-код

Начните с проверенных методов для Android. На более старых моделях помогает восстановление через учетную запись Google: подключите смартфон к Wi-Fi, после нескольких неудачных попыток ввода пароля нажмите "Забыли пароль?", войдите в привязанный Google-аккаунт и задайте новый PIN-код.

Если на устройстве настроен Smart Lock, воспользуйтесь "безопасными" сценариями разблокировки. Телефон может открываться рядом со знакомым Bluetooth-гаджетом (например, часами или наушниками), в определенном "безопасном месте" (дом или другая разрешенная локация) или после распознавания лица камерой.

Для современных смартфонов работает сервис "Найти мое устройство" (Find My Device). Войдите в свой Google-аккаунт с другого девайса, откройте Find My Device, выберите нужный телефон, нажмите "Блокировать устройство" и установите новый пароль — после подтверждения введите его на смартфоне, чтобы восстановить доступ.

Существует и менее надежный прием, связанный с низким уровнем заряда. Когда батарея опускается ниже 10% и появляется системное предупреждение, перейдите через него в "Состояние батареи", далее — "Настройки" — "Безопасность", где иногда можно отключить или изменить PIN-код.

Если же ничего не помогло, остается радикальный, но гарантированный способ — сброс к заводским настройкам. Зажмите комбинацию клавиш питания и громкости (или "Домой" + питание) на 10-15 секунд, в меню выберите "Recovery mode", далее "Wipe data/Factory reset" и подтвердите действие — после перезапуска устройство вернется в исходное состояние.

Напомним, долгое хранение паролей в браузере действительно очень удобное — один клик и доступ к логинам есть на всех устройствах. Однако именно это удобство скрывает риски.

Также мы писали, что взлом учетной записи Google открывает злоумышленникам гораздо больше, чем просто доступ к почте. Через электронный ящик можно восстановить контроль над кучей связанных сервисов, получить финансовую информацию, историю местонахождения и личные файлы.