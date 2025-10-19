Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Как разблокировать свой смартфон, если забыли PIN-код

Как разблокировать свой смартфон, если забыли PIN-код

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 06:32
обновлено: 06:32
Как разблокировать телефон, если забыли PIN-код — 5 действенных способов
Окно ввода PIN-кода на экране планшета. Фото: Unsplash

Ситуация, когда телефон заблокирован и PIN-код не вспоминается, знакома многим. К счастью, существует несколько способов вернуть доступ без визита в сервис и — в большинстве случаев — без потери данных.

Об этом пишет "Мы-Украина"

Реклама
Читайте также:

Как восстановить доступ к смартфону, если забыли PIN-код

Начните с проверенных методов для Android. На более старых моделях помогает восстановление через учетную запись Google: подключите смартфон к Wi-Fi, после нескольких неудачных попыток ввода пароля нажмите "Забыли пароль?", войдите в привязанный Google-аккаунт и задайте новый PIN-код.

Если на устройстве настроен Smart Lock, воспользуйтесь "безопасными" сценариями разблокировки. Телефон может открываться рядом со знакомым Bluetooth-гаджетом (например, часами или наушниками), в определенном "безопасном месте" (дом или другая разрешенная локация) или после распознавания лица камерой.

Для современных смартфонов работает сервис "Найти мое устройство" (Find My Device). Войдите в свой Google-аккаунт с другого девайса, откройте Find My Device, выберите нужный телефон, нажмите "Блокировать устройство" и установите новый пароль — после подтверждения введите его на смартфоне, чтобы восстановить доступ.

Существует и менее надежный прием, связанный с низким уровнем заряда. Когда батарея опускается ниже 10% и появляется системное предупреждение, перейдите через него в "Состояние батареи", далее — "Настройки" — "Безопасность", где иногда можно отключить или изменить PIN-код.

Если же ничего не помогло, остается радикальный, но гарантированный способ — сброс к заводским настройкам. Зажмите комбинацию клавиш питания и громкости (или "Домой" + питание) на 10-15 секунд, в меню выберите "Recovery mode", далее "Wipe data/Factory reset" и подтвердите действие — после перезапуска устройство вернется в исходное состояние.

Напомним, долгое хранение паролей в браузере действительно очень удобное — один клик и доступ к логинам есть на всех устройствах. Однако именно это удобство скрывает риски.

Также мы писали, что взлом учетной записи Google открывает злоумышленникам гораздо больше, чем просто доступ к почте. Через электронный ящик можно восстановить контроль над кучей связанных сервисов, получить финансовую информацию, историю местонахождения и личные файлы.

телефоны восстановление безопасность пароль пользователи PIN-код
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации