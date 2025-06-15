Як прискорити інтернет на телефоні — прості способи для Android і iPhone

Дівчина зі смартфоном в руках. Фото: Pexels

Повільне з'єднання здатне зіпсувати будь-які онлайн-плани. На щастя, підвищити швидкість мобільного чи Wi-Fi-інтернету можна всього за кілька хвилин, якщо правильно налаштувати смартфон і мережу.

Про це пише OBOZ.ua.

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Перевірте сигнал мобільної мережі або Wi-Fi

Для мобільного інтернету важливо перебувати у зоні стабільного покриття 4G чи 5G. Якщо смужок сигналу замало, спробуйте підійти до вікна або вийти на відкрите повітря. У випадку з Wi-Fi найкраща швидкість буде поруч із роутером — товсті стіни й великі предмети можуть суттєво послабити сигнал.

Очистьте кеш і обмежте фонові процеси

Накопичені тимчасові файли у браузері та додатках гальмують роботу. Періодично чистьте кеш у системних налаштуваннях. Також закрийте застосунки, що споживають дані у фоновому режимі, зокрема месенджери, хмарні сервіси та автооновлення.

Увімкніть економію трафіку або скористайтеся VPN

У системних параметрах Android та iOS, а також у багатьох браузерах є режим зменшення споживання даних — він прискорює завантаження сторінок. Якщо ж мережа оператора перевантажена, допоможе безплатний VPN на кшталт Cloudflare WARP, який обходить завантажені вузли.

Оновіть операційну систему та застосунки

Старі версії ПЗ іноді містять помилки, які шкодять стабільності й швидкості інтернету. Регулярні оновлення підвищують не лише безпеку, а й продуктивність смартфона.

Перевірте тип мережі

На Android відкрийте "Налаштування" — "Мобільна мережа" й оберіть 4G або 5G, якщо це можливо. На iPhone перейдіть у "Стільникові дані" — "Параметри" — "Голос і дані" та встановіть LTE або 5G.

Перезапустіть підключення

Увімкніть "Режим польоту" на 10-15 секунд, а тоді вимкніть його. Смартфон під'єднається до найближчої оптимальної вишки, що часто покращує швидкість.

Перевірте швидкість і ліміти від оператора

За допомогою сервісу Speedtest дізнайтеся реальну швидкість. Якщо вона нижча за очікувану, переконайтеся, що ваш тариф не обмежує трафік після певного обсягу використання, або зверніться до служби підтримки оператора.

Нагадаємо, у ситуаціях із нестабільним покриттям на екрані смартфона часто з'являється позначка "E", яка сигналізує про перехід на застарілий стандарт зв'язку. Це суттєво знижує швидкість передачі даних і нерідко викликає проблеми з доступом до мобільного інтернету.

Також ми писали, що більшість користувачів сприймають Wi-Fi-роутери лише як засіб доступу до мережі, хоча насправді сучасні моделі мають набагато ширший функціонал. Проте через брак налаштувань значна частина потенціалу цих пристроїв просто не використовується.