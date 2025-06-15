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Как ускорить мобильный интернет на Android и iOS

15 июня 2025 16:12
Владимир Мололкин - редактор
Как ускорить интернет на телефоне — простые способы для Android и iPhone
Девушка со смартфоном в руках. Фото: Pexels
Владимир Мололкин - редактор

Медленное соединение способно испортить любые онлайн-планы. К счастью, повысить скорость мобильного или Wi-Fi-интернета можно всего за несколько минут, если правильно настроить смартфон и сеть.

Об этом пишет OBOZ.ua.

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Проверьте сигнал мобильной сети или Wi-Fi

Для мобильного интернета важно находиться в зоне стабильного покрытия 4G или 5G. Если полосок сигнала мало, попробуйте подойти к окну или выйти на открытый воздух. В случае с Wi-Fi лучшая скорость будет рядом с роутером — толстые стены и большие предметы могут существенно ослабить сигнал.

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Очистите кэш и ограничьте фоновые процессы

Накопленные временные файлы в браузере и приложениях тормозят работу. Периодически чистите кэш в системных настройках. Также закройте приложения, потребляющие данные в фоновом режиме, в частности мессенджеры, облачные сервисы и автообновления.

Включите экономию трафика или воспользуйтесь VPN

В системных параметрах Android и iOS, а также во многих браузерах есть режим уменьшения потребления данных — он ускоряет загрузку страниц. Если сеть оператора перегружена, поможет бесплатный VPN вроде Cloudflare WARP, который обходит загруженные узлы.

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Обновите операционную систему и приложения

Старые версии ПО иногда содержат ошибки, которые вредят стабильности и скорости интернета. Регулярные обновления повышают не только безопасность, но и производительность смартфона.

Проверьте тип сети

На Android откройте "Настройки" — "Мобильная сеть" и выберите 4G или 5G, если это возможно. На iPhone перейдите в "Сотовые данные" — "Параметры" — "Голос и данные" и установите LTE или 5G.

Перезапустите подключение

Включите "Режим полета" на 10-15 секунд, а затем выключите его. Смартфон подключится к ближайшей оптимальной вышке, что часто улучшает скорость.

Проверьте скорость и лимиты от оператора

С помощью сервиса Speedtest узнайте реальную скорость. Если она ниже ожидаемой, убедитесь, что ваш тариф не ограничивает трафик после определенного объема использования, или обратитесь в службу поддержки оператора.

Напомним, в ситуациях с нестабильным покрытием на экране смартфона часто появляется отметка "E", которая сигнализирует о переходе на устаревший стандарт связи. Это существенно снижает скорость передачи данных и нередко вызывает проблемы с доступом к мобильному интернету.

Также мы писали, что большинство пользователей воспринимают Wi-Fi-роутеры только как средство доступа к сети, хотя на самом деле современные модели имеют гораздо более широкий функционал. Однако из-за отсутствия настроек значительная часть потенциала этих устройств просто не используется.

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