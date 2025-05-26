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Як правильно обрати захисне скло для екрана смартфона

26 травня 2025 10:39
Володимир Мололкін - редактор
Найкраще захисне скло для смартфона — як правильно обрати
Захисне скло для смартфона. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Сучасні смартфони мають чутливі екрани з високою роздільною здатністю, які потребують додаткового захисту. Без спеціального покриття дисплей може швидко покритися подряпинами від пилу, піску чи випадкових контактів з предметами у кишені.

Про це пише ITsider.

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Які існують варіанти захисного скла

Фахівці з мобільних технологій рекомендують використовувати якісні захисні покриття, які зберігають не лише зовнішній вигляд, а й функціональність пристрою. Одне з найпопулярніших рішень — загартоване скло товщиною 0,3-0,4 мм. Воно забезпечує надійний захист від механічних пошкоджень і водночас не погіршує чутливість сенсора.

Альтернативою стають гідрогелеві плівки, які щільно прилягають до екрана та здатні самостійно відновлюватися після дрібних подряпин. Втім, вони поступаються у міцності й не завжди захищають під час сильного удару.

Полімерні та керамічні захисні скла проп онують високий рівень захисту в поєднанні з гнучкістю, але коштують дорожче і рідше зустрічаються для менш популярних моделей телефонів. Вони вважаються оптима льним варіантом, якщо користувач готовий витратити трохи більше заради довготривалого захисту.

Нагадаємо, у 2025 році смартфони вражають своєю продуктивністю та функціональністю. Водночас вони стали тоншими, легшими й покритими склом з обох боків. Виглядає це стильно, але варто пристрою за 1200 доларів впасти зі стільниці — й уся естетика втрачає сенс. Факт залишається фактом: навіть титанові iPhone чи флагмани з Gorilla Glass Victus 2 не дають повної гарантії від пошкоджень.

Також ми писали, що протягом тривалого часу захисні плівки вважалися майже обов'язковим аксесуаром для смартфонів. Вони захищали екрани від подряпин і тріщин у ті часи, коли виробники не надто зважали на міцність скла. Та з появою сучасних технологій їхнє значення суттєво зменшилося.

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