Лучшее защитное стекло для смартфона — как правильно выбрать

Защитное стекло для смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Современные смартфоны имеют чувствительные экраны с высоким разрешением, которые нуждаются в дополнительной защите. Без специального покрытия дисплей может быстро покрыться царапинами от пыли, песка или случайных контактов с предметами в кармане.

Об этом пишет ITsider.

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Какие существуют варианты защитного стекла

Специалисты по мобильным технологиям рекомендуют использовать качественные защитные покрытия, которые сохраняют не только внешний вид, но и функциональность устройства. Одно из самых популярных решений — закаленное стекло толщиной 0,3-0,4 мм. Оно обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и при этом не ухудшает чувствительность сенсора.

Альтернативой становятся гидрогелевые пленки, которые плотно прилегают к экрану и способны самостоятельно восстанавливаться после мелких царапин. Впрочем, они уступают в прочности и не всегда защищают при сильном ударе.

Полимерные и керамические защитные стекла имеют обеспечивают высокий уровень защиты в сочетании с гибкостью, но стоят дороже и реже встречаются для менее популярных моделей телефонов. Они считаются оптимальным оптимальным вариантом, когда пользователь готов потратить немного больше ради долговременной защиты.

Напомним, в 2025 году смартфоны поражают своей производительностью и функциональностью. При этом они стали тоньше, легче и покрытыми стеклом с обеих сторон. Выглядит это стильно, но стоит устройству за 1200 долларов упасть со столешницы — и вся эстетика теряет смысл. Факт остается фактом: даже титановые iPhone или флагманы с Gorilla Glass Victus 2 не дают полной гарантии от повреждений.

Также мы писали, что в течение длительного времени защитные пленки считались почти обязательным аксессуаром для смартфонов. Они защищали экраны от царапин и трещин в те времена, когда производители не слишком обращали внимание на прочность стекла. Но с появлением современных технологий их значение существенно уменьшилось.