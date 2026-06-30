Як правильно обрати сонячні панелі в різних регіонах України

Сонячні панелі. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Вибір сонячної електростанції залежить не лише від бренду панелей або їхньої потужності. Важливу роль відіграють регіон, кількість сонячних днів, кут даху та затінення біля будинку.

Про те, як клімат і розташування домівки впливають на вибір сонячних панелей, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MEGA.

Чому регіон важливий для СЕС

Сонячні панелі працюють не в абстрактних умовах, а під конкретним небом — з хмарністю, туманами, снігом і різними кутами нахилу дахів. Саме тому реальний вибір СЕС починається з розуміння того, де стоїть будинок і як він бачить сонце.

Україна має непоганий сонячний потенціал, але він нерівномірний. На півдні річна інсоляція помітно вища, ніж на заході, тому однакова сонячна станція в різних регіонах вироблятиме різну кількість електроенергії.

У західних областях, зокрема у Львівській та Івано-Франківській, більше хмарних днів, туманів і опадів. Через це одна панель там дає менше енергії за рік.

Центральні регіони, зокрема Київська та Черкаська області, мають середні й доволі стабільні значення інсоляції.

Південні області, серед яких Одещина, Херсонщина та частина Дніпропетровської області, отримують найбільше сонячної радіації.

Скільки енергії може дати одна панель

Панель потужністю 400-450 Вт на заході України може давати орієнтовно 350-400 кВт-год на рік.

У центральних регіонах цей показник становить близько 400-420 кВт-год.

На півдні одна така панель може виробляти до 430-450 кВт-год на рік.

Тобто для однакового річного виробітку в різних регіонах потрібні різні площі та потужності СЕС.

Клімат є лише частиною розрахунку. Не менш важливо, як саме будинок спрямований до сонця. Найкраще працюють сонячні панелі на дахах, орієнтованих на південь.

Оптимальним кутом нахилу вважається 25-35°, адже він забезпечує стабільнішу роботу панелей упродовж року.

Скільки панелей може знадобитися для будинку

Якщо будинок споживає 5 000 кВт-год на рік, кількість панелей залежатиме від регіону. Для прикладу, сучасний модуль на 550 Вт на заході може давати близько 400 кВт-год на рік.

У такому випадку для будинку у Львівській області може знадобитися приблизно 13-14 модулів.

У центрі України одна така панель може давати до 450 кВт-год, тому для аналогічного споживання може вистачити близько 11-12 панелей.

На півдні показник може сягати 500+ кВт-год, тож будинок може вкластися приблизно у 10-11 модулів.

Раніше Новини.LIVE писали, що сонячні батареї на даху можуть допомогти заощаджувати на електроенергії, але лише за умови правильного планування. Через типові помилки під час встановлення система може працювати менш ефективно, а витрати на монтаж і подальшу експлуатацію — зрости.

Також Новини.LIVE розповідали, що прозорі сонячні панелі можуть здаватися зручним способом перетворити вікна й фасади на джерело енергії. Однак за привабливим дизайном є важливий нюанс.