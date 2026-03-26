Як посилити сигнал Wi-Fi вдома: 3 способи, що реально допомагають

Навіть дорогий роутер не дасть стабільного інтернету по всій квартирі, якщо його неправильно розмістити або залишити на стандартних налаштуваннях. На якість сигналу впливають не лише характеристики пристрою, а й стіни, техніка поруч, орієнтація антен і завантаженість бездротових каналів.

Про це пише УНІАН.

Розміщення роутера

Найпомітніший ефект зазвичай дає не заміна роутера, а правильне місце для нього. Якщо точка доступу стоїть у кутку квартири або захована за меблями, частина сигналу просто втрачається ще до того, як доходить до кімнат.

Оптимальним варіантом вважається розміщення роутера ближче до геометричного центру житла. Це дає змогу рівномірніше розподілити покриття і зменшити кількість "мертвих зон".

Не менш важливо враховувати перешкоди. Бетонні стіни, дзеркальні поверхні, металеві шафи та інші масивні конструкції поглинають або екранують сигнал, через що швидкість різко падає навіть за кількох метрів від пристрою.

Читайте також:

Висота також має значення. Якщо роутер стоїть низько, наприклад біля підлоги або за тумбою, хвилі поширюються гірше. Тому краще підіймати його на рівень приблизно 1,5-2 метри.

Окремо варто тримати маршрутизатор подалі від техніки, що створює додаткові перешкоди. Насамперед ідеться про мікрохвильові печі та Bluetooth-пристрої, які також використовують діапазон 2,4 ГГц і можуть створювати шум для Wi-Fi.

Поляризація антен

Зовнішні антени на роутері не варто сприймати лише як декоративний елемент. Їхнє положення напряму впливає на якість покриття в різних частинах квартири.

Практичний підхід полягає в тому, щоб не спрямовувати всі антени однаково. Коли одну залишають вертикально, а іншу повертають горизонтально, зростає шанс, що сигнал краще узгоджуватиметься з різною орієнтацією антен у смартфонах, ноутбуках та інших пристроях.

Саме тому проста зміна положення "вусиків" іноді дає відчутний результат навіть без жодного втручання в налаштування.

Налаштування каналів

У багатоквартирних будинках проблема часто полягає не в самому роутері, а в перевантаженому ефірі. Десятки сусідських мереж починають заважати одна одній, і через це швидкість падає навіть тоді, коли сигнал наче сильний.

У такій ситуації допомагає зміна каналу в налаштуваннях роутера. Для цього зазвичай потрібно зайти в панель керування через браузер за локальною адресою на кшталт 192.168.0.1 або 192.168.1.1, знайти розділ бездротової мережі й замість автоматичного вибору встановити менш завантажений канал.

Найчастіше для діапазону 2,4 ГГц звертають увагу на канали 1, 6 або 11. Саме вони зазвичай дають кращий результат у щільній міській забудові.

Якщо ж роутер і ваші пристрої підтримують 5 ГГц, перехід на цей діапазон часто дає ще відчутніший ефект. Він менш перевантажений і здатен забезпечувати вищу швидкість, хоча покриття на великій відстані або через товсті стіни може бути слабшим.

Навіть базові налаштування роутера можуть впливати не лише на швидкість інтернету, а й на рівень безпеки домашньої мережі. Фахівці радять змінювати стандартні параметри, щоб зменшити ризики та зробити підключення стабільнішим.

Водночас сам роутер часто сприймають як простий "посередник" між модемом і пристроями, хоча його можливості значно ширші. Сучасні моделі можуть ефективно керувати мережею, але без правильного розміщення та налаштування навіть дорогий пристрій не забезпечить якісного покриття.