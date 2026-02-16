Калькулятор місткості зарядної станції — як обрати ідеальний варіант для ваших потреб

Портативна зарядна станція. Фото: Unsplash

Українці у квартирах все частіше обирають зарядні станції як альтернативу генераторам, адже під час аварійних відключень світло можуть подавати на невизначений час. Вартість такого пристрою напряму залежить від потужності та місткості, тому перед покупкою важливо хоча б приблизно порахувати реальні потреби.

Як розрахувати потрібну потужність "екофлоу" для дому

Коли генератор у багатоквартирному будинку — не варіант, на перший план виходять портативні зарядні станції. Їх у побуті часто називають "екофлоу" — за назвою одного з популярних виробників, хоча на ринку є багато моделей різних брендів.

Найпоширеніша помилка під час вибору — взяти станцію "із запасом" і переплатити десятки тисяч гривень, але використовувати її можливості лише частково. Інша крайність — купити дешевший варіант і виявити, що його не вистачає навіть для базових потреб.

Щоб не гадати навмання, у соцмережах набув популярності калькулятор для підбору зарядних станцій. Принцип простий: ви вказуєте, які пристрої плануєте підключати, їхню потужність і час роботи — у відповідь отримуєте орієнтовні параметри станції.

Спочатку потрібно визначитися з технікою, яку ви хочете живити від станції, і приблизним сценарієм використання — скільки годин кожен пристрій має працювати без мережі. Далі у таблиці підбирається відповідна потужність і вводиться тривалість роботи. Після цього калькулятор пропонує варіанти станцій, які відповідають заданим умовам.

Для прикладу можна уявити базовий набір техніки, який часто потрібен у квартирі під час відсутності електроенергії, наприклад, на повний робочий день:

Wi-Fi роутер потужністю 10 Вт на 8 годин;

LED-лампа 10 Вт на 8 годин;

ноутбук 60 Вт на 8 годин.

За таким сценарієм калькулятор показує орієнтир: мінімальна місткість станції — близько 624 Вт-год, а робоча потужність — приблизно 78 Вт.

Розрахунок необхідної місткості зарядної станції за допомогою калькулятора. Фото: скриншот

Водночас такі розрахунки варто сприймати як приблизні. Для точнішого підбору потрібно враховувати характеристики конкретних моделей техніки, яку ви плануєте підключати, адже реальне споживання може відрізнятися залежно від режимів роботи та особливостей пристроїв.

